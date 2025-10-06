Mara Venier ospite da Fabio Fazio: “Basta con Domenica In. Posso venire da te l’anno prossimo?”

Mara Venier è stata ospite di Fabio Fazio nella prima puntata di Che Tempo che Fa. La conduttrice ha ribadito di non voler fare la prossima edizione di Domenica In, sebbene lo dica ogni anno e ha chiesto al conduttore di poter partecipare alla sua trasmissione.

La prima puntata di Che Tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda sul Nove, è stata ricca di ospiti e tra i tanti c'è stata anche Mara Venier. La regina della domenica di Rai1, il cui nome sarebbe dovuto essere tra quello dei partecipanti al Tavolo di questa stagione, è tornata a sedersi sulla poltrona del conduttore ligure, al quale ha chiesto esplicitamente di essere inserita il prossimo anno nella parte finale del suo programma.

Per la 17esima volta, Mara Venier è alla conduzione di Domenica In, ormai ogni anno si ripete la stessa trafila: la conduttrice dice che è la sua ultima edizione, ma puntualmente torna al timone del programma, lo dice lei stessa chiacchierando con Fabio Fazio, al quale fa notare che per essere seduta lì, di fronte a lui, ha dovuto prendere un aereo: "Non prendo mai perché ho un po' di paura. Ma sono contenta di essere qui". La conduttrice non fa mistero che la sua presenza è stata accordata con la Rai: "Certo che la ringrazio, per essere potuta venire. Non era detto, è cambiato tutto da maggio ad ora, una serie di eventi", il riferimento al fatto che la trasmissione domenicale dovesse fare a meno della sua conduzione è chiaro, ma Venier non ha problemi a dire che le piacerebbe tornare sul Nove: "Ho una grande voglia di divertirmi. E poi guarda, sono venuta qui e ho ritrovato un sacco di vecchi amici, Giucas Casella, Enzo Iacchetti, la Maionchi che non vedevo da tanto tempo".

I due iniziano a scherzare sul fatto che, ormai, nessuno fa più affidamento al fatto che Venier lasci Domenica In: "Ogni volta, poi mi scrivono, ma adesso basta" dice a Fazio che rincara: "Ma come basta? No, ma non puoi chiudere con il numero 17" e la conduttrice: "Ma no, basta, ma non posso venire qua l'anno prossimo scusa? A divertirmi e a stare con gli amici?" e Fazio: "Ma certo che puoi", immediata la risposta di Mara: "Ecco, ho già un impegno con te". Lo stupore del conduttore di CTCF sembra quasi genuino: "Ma ragazzi, questa è una notizia incredibile". Che sia stato uno scambio di battute innocente o un assist per il prossimo anno è ancora presto per dirlo, ma è chiaro che la conduttrice non disdegnerebbe una presenza in tv più blanda di quella che la vede in prima linea ogni domenica e il Tavolo di Fazio è il posto giusto per non farle perdere il primato di "zia" più amata del piccolo schermo.