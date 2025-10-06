Mara Venier ospite da Fabio Fazio: “Basta con Domenica In. Posso venire da te l’anno prossimo?”
La prima puntata di Che Tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda sul Nove, è stata ricca di ospiti e tra i tanti c'è stata anche Mara Venier. La regina della domenica di Rai1, il cui nome sarebbe dovuto essere tra quello dei partecipanti al Tavolo di questa stagione, è tornata a sedersi sulla poltrona del conduttore ligure, al quale ha chiesto esplicitamente di essere inserita il prossimo anno nella parte finale del suo programma.
Per la 17esima volta, Mara Venier è alla conduzione di Domenica In, ormai ogni anno si ripete la stessa trafila: la conduttrice dice che è la sua ultima edizione, ma puntualmente torna al timone del programma, lo dice lei stessa chiacchierando con Fabio Fazio, al quale fa notare che per essere seduta lì, di fronte a lui, ha dovuto prendere un aereo: "Non prendo mai perché ho un po' di paura. Ma sono contenta di essere qui". La conduttrice non fa mistero che la sua presenza è stata accordata con la Rai: "Certo che la ringrazio, per essere potuta venire. Non era detto, è cambiato tutto da maggio ad ora, una serie di eventi", il riferimento al fatto che la trasmissione domenicale dovesse fare a meno della sua conduzione è chiaro, ma Venier non ha problemi a dire che le piacerebbe tornare sul Nove: "Ho una grande voglia di divertirmi. E poi guarda, sono venuta qui e ho ritrovato un sacco di vecchi amici, Giucas Casella, Enzo Iacchetti, la Maionchi che non vedevo da tanto tempo".
I due iniziano a scherzare sul fatto che, ormai, nessuno fa più affidamento al fatto che Venier lasci Domenica In: "Ogni volta, poi mi scrivono, ma adesso basta" dice a Fazio che rincara: "Ma come basta? No, ma non puoi chiudere con il numero 17" e la conduttrice: "Ma no, basta, ma non posso venire qua l'anno prossimo scusa? A divertirmi e a stare con gli amici?" e Fazio: "Ma certo che puoi", immediata la risposta di Mara: "Ecco, ho già un impegno con te". Lo stupore del conduttore di CTCF sembra quasi genuino: "Ma ragazzi, questa è una notizia incredibile". Che sia stato uno scambio di battute innocente o un assist per il prossimo anno è ancora presto per dirlo, ma è chiaro che la conduttrice non disdegnerebbe una presenza in tv più blanda di quella che la vede in prima linea ogni domenica e il Tavolo di Fazio è il posto giusto per non farle perdere il primato di "zia" più amata del piccolo schermo.