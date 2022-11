“Ma è Mietta o Imma Polese”, l’ironia sull’esibizione di Francesco Paolantoni a Tale e Quale Show Le esibizioni di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono sempre difficili da giudicare e da prendere sul serio, anche in questo caso è stato complesso.

Anche nella sesta puntata di Tale e Quale Show c'è stato spazio per la consueta esibizione ai confini della realtà con Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Questa volta per la strana coppia c'è stata un'altra prova complessa: l'imitazione di Amedeo Minghi e Mietta. Come è andata? Destinati ai bassifondi della classifica anche questa volta. Su Twitter se la ridono tutti, Francesco Canino: "Ma quello è Francesco Paolantoni o è Mietta?"

I giudizi su Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli

fatta eccezione per la straordinaria interpretazione realizzata per l'imitazione di Stan Laurel e Oliver Hardy.

Giorgio Panariello: "Io sto piangendo perché avete fatto come sono invecchiate Paola e Chiara. Pensavo di aver visto tutto, ma non c'è proprio limite, non voglio sapere cosa vedremo la prossima settimana". Loretta Goggi: "E che si può dire? Più che chapeau, direi shampoo". Cristiano Malgioglio: "Sono veramente turbato perché Mietta e Minchi…". Risata facile qui per il pubblico. E alla fine Panariello chiede a Paolantoni: "Se può chiudere le gambe quando sta seduto perché ci dà fastidio a noi". Francesco Paolantoni scherza: "Non è pudore il suo, ma è perché si turba sul serio". Ma le polemiche più aspre soon arrivate più avanti

Loretta Goggi contro Cristiano Malgioglio

Non è stata una puntata semplice per i giudici che hanno anche litigato, come nel caso di Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Loretta Goggi ha detto al ‘divo' di smetterla di criticare tutti indistintamente perché manca di rispetto alle professionalità dello spettacolo. È successo durante il giudizio per Valeria Marini, stroncata da tutti per la sua esibizione di Madonna con la canzone "Vogue". È stata una sesta puntata ricca di emozioni: non è mancato davvero nulla.