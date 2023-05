Luca Vetrone non trattiene la pipì durante la prova leader all’Isola: “Quando scappa, scappa” Piccolo incidente per Luca Vetrone, il naufrago che durante la prova leader all’Isola dei Famosi 2023 non è riuscito a trattenere la pipì: il profilo social del programma ha messo in risalto l’episodio con un video, “Quando scappa, scappa”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante la prova leader della puntata dell'Isola dei Famosi dell'8 maggio 2023, Luca Vetrone è stato vittima di un piccolo incidente: la prova del girarrosto lo ha visto vincitore insieme a Pamela Camassa ma per resistere, non mollare la presa e non cadere in acqua prima dello scadere del tempo, è stato costretto a lasciare andare la pipì che stava trattenendo.

Il video della prova leader di Luca Vetrone e Pamela Camassa

Luca Vetrone e Pamela Camassa hanno segnato il record della prova del girarrosto ieri sera: entrambi hanno conquistato il titolo di leader della settimana essendo riusciti a rimanere appesi oltre il tempo massimo, 10 minuti di permanenza. "Non era mai successo prima d'ora", ha sottolineato Alvin, prima di consegnare le medaglie ai naufraghi. Durante la prova però Luca non è riuscito a trattenere la pipì ed ha urinato durante le giravolte. È stato il profilo ufficiale del programma a mettere in risalto il piccolo incidente: "Quando scappa, scappa", le parole scritte a corredo del video incriminato.

Cosa è successo nella puntata dell'Isola dell'8 maggio

La prova leader ieri sera ha visto per la prima volta due naufraghi protagonisti. Cinque concorrenti dell'Isola sono finiti invece in nomination dopo l'uscita di scena di Christopher Leoni, che ha dovuto lasciare Playa Tosta per raggiungere quella di Sant'Elena: Gianmaria Sainato e Fiore Argento – finiti al televoto dopo la catena di salvataggio – poi Helena Prestess, Marco Mazzoli e Paolo Noise si affronteranno al televoto che si chiuderà nella prossima puntata del reality show in programma per lunedì 15 maggio 2023. Simone Antolini è in ospedale sotto osservazione per un malore, Fiore Argento ha avuto un infortunio invece ed è stata costretta ad indossare un tutore. Ieri sera è andata in scena anche la proposta di matrimonio di Marco Mazzoli alla moglie Stefania.