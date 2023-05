Isola dei famosi 2023, chi sarà eliminato tra Nathaly e Christopher e chi sono i nominati Nella puntata di lunedì 8 maggio dell’Isola dei Famosi, ad abbandonare Cayo Cochinos è stato Christopher. Il modello, però, ha raggiunto Playa Sant’Elena dove ad aspettarlo c’era Nathaly Caldonazzo.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 8 maggio dell'Isola dei Famosi, il risultato del televoto ha portato Christopher, in nomination con Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia, a dover lasciare la Palapa. Sarà lui, quindi, a raggiungere Playa Sant'Elena, dove avrà la possibilità di scegliere se continuare il suo gioco oppure andare via. Nel corso della puntata, poi, non mancheranno le nomination dei naufraghi che porteranno ad un nuovo televoto.

Chi è l'eliminato della puntata dell'8 maggio dell'Isola dei Famosi

Stando al risultato del primo televoto, a dover abbandonare Playa Tosta è Christopher, a cui il pubblico ha preferito Andrea Lo Cicero. Il modello deve raggiungere Playa Sant'Elena, dove ad aspettarlo c'era Nathaly Caldonazzo. A salvarsi dal televoto è stata anche Cristina Scuccia, a cui è stata data l'opportunità di continuare a farsi conoscere in questo percorso nel quale sta mostrando un lato inedito di sé.

Cos'è successo nella puntata dell'Isola dei famosi 2023

La puntata si è aperta con Alvin pronto a fornire informazioni sullo stato di salute di alcuni naufraghi, ovvero Simone Antolini, in ospedale sotto osservazione per un malore e Fiore Argento che ha avuto un infortunio ed è costretta ad indossare un tutore. Intanto, vengono affrontate le questioni cocenti della settimana, come il comportamento di Helena Prestes, contestato da molti concorrenti. Infine, lo spirito dell'Isola ha deciso che la tribù delle coppie deve essere sciolta, per cui ogni nucleo giocherà da singolo, scatenando la furia di Alessandro Cecchi Paone, contrario a questa pratica. Non sono mancate le prove da superare per i naufraghi. La prima, una prova di apnea, è stata vinta dagli hombres nella sfida tra Helena e Luca.