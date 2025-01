video suggerito

Luca Calvani e Lorenzo Spolverato violano il regolamento, ma vengono graziati dal Grande Fratello Luca Calvani e Lorenzo Spolverato confessano, nuovamente, di aver commesso degli errori e spiegano il loro punto di vista sull’accaduto. Il Grande Fratello ha però deciso di non punirli per quanto è successo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella serata di giovedì 23 gennaio, durante la puntata del Grande Fratello è stata affrontata una questione piuttosto spinosa, che vede protagonisti Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. I due, infatti, hanno entrambi violato il regolamento del reality e sono chiamati a risponderne. Almeno stavolta, però, sono riusciti ad evitare conseguenze che mettessero in discussione la loro permanenza nel programma.

La questione del biglietto di Luca Calvani

A richiamare all'ordine i due gieffini è stato Alfonso Signorini che nel convocarli spiega: "A unirvi è un'irregolarità che avete compiuto, avete fatto qualche cosa che è contrario al regolamento del Grande Fratello". Il primo da cui si parte è Luca Calvani, reo di non aver confessato subito agli autori del programma di aver ricevuto un bigliettino da Enzo Paolo Turchi, durante il suo ultimo ingresso nella casa. A trovare il biglietto della discordia, sul quale c'era scritto "No letto Jessica" è stata Pamela Petrarolo, subito chiamata in confessionale per raccontare l'accaduto. Calvani, quindi, ritorna sull'argomento spiegando il suo punto di vista e dicendo di aver subito una cosa che, però, non aveva mai chiesto:

Alfonso di fronte ad una cosa del genere, anche perché poi ripeto, quel bigliettino se lo avessi trovato lo avrei buttato, c'era anche l'incredulità di "dove l'avete trovato" perché io l'avevo anche cercato. Non ho mai sollecitato informazioni dall'esterno, se mi sono arrivate ringrazio la persona che è un amico, che mi ha visto in difficoltà o in pericolo, che stavo cadendo in una trappola, però sono sempre stato molto rispettoso delle regole e soprattutto credo che questo esperimento funzioni se la bolla tiene, perché io non voglio sapere quello che succede fuori, altrimenti mi condiziona e rende tutto molto difficile.

L'attore toscano, quindi, aggiunge: "Non sto dicendo che non ho sbagliato, sto dicendo che in quella situazione, oggettivamente difficile per ognuno, poi ritrovarselo davanti, dopo averlo cercato".

L'irregolarità di Lorenzo e la clemenza del Grande Fratello

Calvani, però, non è il solo ad aver agito contro il Grande Fratello e infatti Signorini mostra subito un video in cui l'attore litiga con Lorenzo Spolverato, accusandolo di aver portato informazioni da fuori, in merito all'engagement di Tommaso Franchi su Instagram, dopo essere tornato dalla Spagna. Signorini, quindi, chiede al gieffino di spiegare come fossero andate le cose

Stavo andando in Spagna, ero in hotel qua a Roma e ne ho approfittato per prendere il telefono e guardare il mio profilo se stesse andando avanti, con la persona che me lo cura da fuori, perché quando ho fatto l'altro programma me lo avevano hackerato. Ho chiesto il telefono al ragazzo che è venuto a riempirmi la vasca, perché c'era una Jacuzzi, e ho visto il profilo di Tommy e di Giglio che stesse funzionando, rientrando dalla Spagna, alla luce del sole, non sotto un piumone, ho comunicato loro che il loro profilo stesse andando, sicuramente infrangendo le regole, chiedo scusa per questo, subito.

Il conduttore, quindi, anche un po' piccato dall'atteggiamento di Lorenzo che invece di prevenire l'errore, sbaglia e poi cerca di redimersi, comunica ai due concorrenti la magnanima decisione del Grande Fratello:

È chiaro che quest'anno siate predisposti a fare dei casini pazzeschi, perché questa cosa coinvolge altri di voi, è un po' una catena di Sant'Antonio e io non vorrei indagare più di tanto, perché altrimenti viene fuori che tutti avete una rogna da scontare e ci ritroviamo senza concorrenti del Grande Fratello. Però, io mi sono consultato con il Grande Fratello, non è la mia, ma io la sostengo, e ha deciso di essere indulgente con voi, perché pur aspettandosi lealtà, trasparenza che non ci sono state e ci tiene a farvi sapere che il livello di tolleranza si è quasi esaurito, però vi concede di riprendervi. È una mancanza di rispetto, il regolamento l'avete firmato voi ed è vostra responsabilità. Siate grati.