Luca Calvani durante il confronto tra Shaila, Lorenzo e Javier: "Messa in questa posizione perché donna" Circola in questi minuti un fuorionda di Luca Calvani trasmesso nella diretta del GF su MediasetInfinity. Mentre andava in onda il confronto tra Shaila, Javier e Lorenzo, l'attore ha sbottato: "Messa in questa posizione solo perché donna, questa cosa non va bene".

A cura di Gaia Martino

Durante il confronto tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez al Grande Fratello, nella puntata di lunedì 7 ottobre 2024, il resto degli inquilini era chiuso nella camera da letto. Sta circolando in questi minuti un video non andato in onda che mostra uno sfogo di Luca Calvani riguardo l'accaduto. L'attore ha difeso l'ex velina sostenendo che gli autori l'abbiano messa in una posizione scomoda: "Messa a dura prova, se andava nel panico la schiacciavano".

Lo sfogo di Luca Calvani nel fuorionda

"Italia nel Medioevo, mi fa ca*are questa cosa. Lo dico? Questa cosa non va bene. Lei è stata messa a dura prova, se era una che andava nel panico la schiacciavano. Spero che regga perché è in una brutta posizione". Con queste parole Luca Calvani ha commentato la situazione scomoda nella quale si è trovata Shaila Gatta in puntata. Tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, la ballerina avrebbe mostrato segni di cedimento. L'attore, dalla camera da letto, ha così commentato: "Ha una mamma a casa. Spero che la aiutino, la vedo molto provata, più di quanto pensassi. Vedo che spesso succede che la donna viene messa in questa posizione, lui si doveva consolare, lei invece…Questa cosa è chiara, palese. Non ha fatto niente di male, ha sempre messo le mani avanti".

Il confronto tra Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato al GF

L'episodio a cui fa riferimento Luca Calvani è il momento in cui Shaila Gatta si è trovata davanti a Javier e Lorenzo per un confronto. L'ex velina ha scaricato il pallavolista e ammesso l'interesse nei confronti del modello milanese, "ma il suo comportamento non mi piace", ha chiarito. Accusata di essere stata poco chiara da Signorini, anche Beatrice Luzzi ha dichiarato: "Dicesti che volevi sentirti libera. Lorenzo non è altrettanto libero di andare con Helena? Perché a lui gliel'hai fatta pagare mentre tu ti sei permessa di passare da uno all'altro?". Le parole rivolte alla Gatta non sarebbero andate giù a Luca Calvani.