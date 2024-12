Luca Calvani chiede rispetto: “È come se la relazione con Alessandro valesse meno e io fossi fallato in quanto gay”

Al Grande Fratello c'è maretta tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi. Il concorrente si è confidato con Amanda Lecciso. L'attore oltre a non giustificare alcuni comportamenti dell'amica, ritiene anche che a volte nella casa si manchi di rispetto al suo compagno Alessandro, soprattutto quando gli chiedono di accontentare Jessica e darle un bacio.

Luca Calvani ha assicurato di volere bene a Jessica Morlacchi, ma ha anche detto di essere sempre stato sincero con lei e di non averle mai dato l'illusione che l'amicizia potesse trasformarsi in qualcosa di più:

E ha ribadito di averle detto: "La mia vicinanza a te è una vicinanza assolutamente vera, non è strategica. Io provo un'affinità con te, sto bene con te però non c'è nient'altro e quindi mi dispiacerebbe se questa cosa andasse in una direzione sbagliata”.

Luca, poi, ha aggiunto di avere nominato Helena Prestes per fare un gesto di vicinanza nei confronti di Jessica. Così, ha deluso la modella, che lo ha accusato di essersi allineato con il gruppo. Helena gli avrebbe anche detto: "Ti ricordo che io non mi sarei mai messa a fare una scenata di gelosia con un uomo fidanzato”. Luca ha riconosciuto che il ragionamento di Prestes è inattaccabile. E ha continuato a confidarsi con Amanda, svelandole cosa gli avrebbe detto Pamela Petrarolo:

Pamela viene qui e mi fa: "Lei è così carina, alla fine le basterebbe un bacio. Non glielo puoi dare?". Va bene, Pamela dai tu solo un bacio a un altro. Vediamo come va. Perché Alessandro vale meno? Poi tutto questo avvia la narrazione: "Ah Luca è il più bello, peccato che…". Come se fossi in qualche maniera fallato. Come se quella relazione valesse meno. Come se quell'uomo a casa dovesse sentirsi a ogni puntata questa tiritera. È come se sentisse a ogni puntata tutta l'Italia che fa "Bacio, bacio, bacio", tra il tuo uomo e un'altra. Ti pare?