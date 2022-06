Lory Del Santo in lacrime all’Isola dei Famosi: “Non parlo male degli altri, vogliono boicottarmi” Lory Del Santo non riesce più a tollerare le critiche che gli vengono da parte dei suoi compagni. La showgirl, infatti, viene ritenuta falsa e calcolatrice.

A cura di Ilaria Costabile

Lory Del Santo è tra i personaggi che più hanno segnato questa edizione dell'Isola dei Famosi, con il suo modo di fare è riuscita ad infastidire tutti i naufraghi che, infatti, non hanno grande stima della sua persona, ritenendo che spesso e volentieri parli alle loro spalle. La showgirl, però, non ha preso particolarmente bene questo atteggiamento da parte dei suoi compagni d'avventura e infatti è crollata sotto il peso delle critiche di queste settimane.

Lo sfogo di Lory Del Santo

Lamentandosi, quindi, per essersi trovata nuovamente al televoto, Lory Del Santo fa una riflessione sul comportamento degli altri naufraghi nei suoi confronti dicendosi dispiaciuta per quanto è accaduto e per come viene percepita: "Sono molta stanca del fatto che si dice che io parli alle spalle degli altri, non c'è una sola prova, non l'ho mai fatto, su che base lo dicono? È una cattiva voce che le malelingue hanno messo in giro per cercare di boicottarmi, perché vedono che sono una persona invece onesta, sincera, e non riescono a trovare dei difetti".

I commenti dei naufraghi

Il dispiacere di Lory Del Santo non è passato inosservato ed è diventato argomento di discussione da parte degli altri naufraghi che, infatti, non esitano ad esternare i loro dubbi. Il primo a parlare è Luca Daffré che si è accorto di un atteggiamento più distante: "Se l'è presa per la nomination che le ho dato da leader, anche se cerca di mascherare". A lui si aggiunge Nicolas Vaporidis che in più occasioni non si è tirato indietro nell'esternare le sue perplessità in merito alla showgirl, che ritiene falsa e calcolatrice: