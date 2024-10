video suggerito

Omicidio Alice Scagni, Cassazione conferma condanna a 24 anni per il fratello Alberto La Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni e 6 mesi per Alberto Scagni, fratello di Alice, la donna uccisa il primo maggio del 2022 a Genova. La difesa dell’uomo aveva sostenuto che non vi fosse premeditazione del delitto, soprattutto alla luce della seminfermità mentale riconosciuta in primo e secondo grado. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Alice Scagni e il fratello Alberto, condannato per il suo omicidio

La Cassazione rigettato il ricorso presentato dagli avvocati di Alberto Scagni, i legali Alberto Caselli Lapeschi e Mirko Bettoli e ha confermato la condanna a 24 anni e 6 mesi per l'uomo che uccise la sorella Alice sotto casa a Genova Quinto il primo maggio del 2022.

La difesa all'udienza di ieri aveva sostenuto che non ci fossero i presupposti per la premeditazione, soprattutto perché il vizio di mente riconosciuto in primo e secondo grado in forma di seminfermità sarebbe incompatibile con un programma dell'omicidio che invece denota lucidità nell'organizzazione del delitto.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, però, ha dichiarato nella giornata di ieri ammissibile il ricorso presentato dall'avvocato Fabio Anselmo, legale dei genitori dei due fratelli, contro le inerzie di polizia e medici della Salute mentale.