Lorenzo Spolverato piange disperatamente per Shaila Gatta, lei: "Ogni giorno annuso il tuo profumo, mi fai impazzire" Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dopo la lite, hanno ritrovato la serenità. Al Grande Fratello si sono detti perdutamente innamorati e sono scoppiati a piangere.

A cura di Daniela Seclì

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, dopo la lite delle scorse ore, hanno ritrovato la serenità al Grande Fratello. Il concorrente si trova ancora nel tugurio e la ballerina gli ha fatto presente che ci rimane male quando nota che lui non si avvicina alla porta che separa le due aree della casa per parlare con lei. Lorenzo le ha spiegato che questi giorni si stanno rivelando difficili per lui perché nel tugurio non ha modo di distrarsi. Gatta è apparsa comprensiva: "Però se ti faccio tre bussatine sai che ci sono, va bene? Ti vengo a trovare lo stesso".

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sempre più innamorati

Lorenzo Spolveato, dopo la lite avuta con Shaila Gatta nei giorni scorsi, ha spiegato perché non ama parlare con lei attraverso la porta: "Mi fa male parlarti per un minuto solo". La ballerina, però, ha replicato che è sempre meglio di niente: "Ho bisogno di parlare con te Lollo. Mi manchi tanto". Il gieffino, allora, ha iniziato a confidarsi:

Tu sei una cosa troppo forte Shaila, io non so neanche spiegartela. Certe volte vado in pappa con le parole, è strano, è la prima volta che mi capita così.

Le parole di Shaila che hanno fatto piangere Lorenzo

Shaila Gatta ha raccontato a Lorenzo Spolverato quanto sia difficile per lei trascorrere le giornate senza di lui: "Ogni giorno annuso il tuo profumo. Mi manchi tanto, vorrei darti un bacio adesso e stare con te un minuto. Stare con te è la cosa più bella che potessi scoprire qua dentro. Mi sento viva quando ci sei". Il concorrente, allora, è scoppiato a piangere: "Sei il regalo più grande di questa esperienza. Mi fai piangere come un bambino". La ballerina gli ha fatto eco: "Ma tu sei il mio bambino e io sono una bambina quando sono con te. Credimi Lollo mi manchi, sto impazzendo". Così, ha iniziato a piangere anche lei: "Io ho già vinto Lollo perché questa è una cosa che per me era molto difficile, mi hai sbloccato il cuore, sono una persona più buona, più sensibile, più dolce. Sono tornata bambina". Lorenzo si è detto innamorato di lei e ha aggiunto:

Oggi Shaila pensavo a una cosa, forse è per quello che mi fa così tanto paura. Ho pensato a quella che sei con me e con gli altri. Sei proprio la donna che vorrei. Vorrei passare un inizio senza fine con te.

E Shaila, prima di salutarlo, ha concluso: "Sono innamorata persa di te, non trovo più la strada. Mi fai impazzire. Con te mi sento completa. Voglio costruire tante cose belle fuori con te".