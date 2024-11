video suggerito

Lorenzo Spolverato contro Shaila Gatta dopo la diretta del GF: “Non mi va di vederti, né di parlarti” Al Grande Fratello la discussione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il gieffino ha detto che troppe cose “non gli vanno giù”. La ballerina è apparsa incredula: “È proprio stupido”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ancora tensioni nella casa del Grande Fratello. Stavolta sono stati Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta a litigare. La ballerina sentiva la mancanza del gieffino così ha cercato di parlare con lui, che attualmente si trova nel tugurio. Quando si è avvicinata all'oblò che divide le due aree della casa, dall'altra parte ha trovato una strana freddezza: "Non voglio vederti".

Cosa è successo tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta si è avvicinata all'oblò che divide la casa dal tugurio: "Mi manchi, guardami". Ma Lorenzo Spolverato ha ripetuto più volte: "Non ti sento e non ti vedo, non ha senso stare qua". La ballerina ha insistito: "Guardami, ho bisogno solo di guardarti. Ti voglio solo guardare". Per tutta risposta, il concorrente ha tagliato corto: "No, non mi va Shaila, non mi va". Shaila non si è arresa: "Ho bisogno di guardarti in viso". Lorenzo è stato lapidario:

Io no, non ha senso. Non ha senso niente. Niente ha senso. Non mi va di pensare. Va bene così, tanto staremo una settimana separati. Va bene così.

Lorenzo Spolverato si è allontanato bruscamente dall'oblò. Shaila ha esclamato: "Che caratterino ha questo, mamma mia". Poco dopo, il gieffino è tornato e ha ribadito di non avere piacere a parlare con lei in questo momento: "Ci sono troppe cose che non mi vanno giù. Ora non ho la lucidità adatta per pensare. Non mi va di vederti e non mi va di parlare tramite una porta".

Lo sfogo di Shaila Gatta

Shaila Gatta ha raggiunto i suoi compagni di avventura e si è sfogata: "Ha detto che ce l'ha con me". La ballerina non sa di preciso cosa abbia suscitato la reazione di Lorenzo Spolverato, ma ha provato ad avanzare delle ipotesi:

Ha detto che ci sono cose che non gli tornano. Stefano gli ha detto che da sola ce l'ho fatta alla grande. Non lo so se è perché ha visto che parlavo con Luca nei video, quindi cosa dovrei fare? Non devo parlare più con Luca? Lo vedi, è proprio stupido. Ma che devo fare? Io ho un carattere diverso dal suo. Non è che io ho delle diffidenze con una persona e non ci parlo più.