video suggerito

Lorenzo Spolverato definisce Javer “pis***za” al GF, poi lo minaccia: “Che uomo! Se lo becco…” Lorenzo Spolverato ha minacciato Javier Maritnez al Grande Fratello. Il milanese, approfittando del fatto di non essere ascoltato dal diretto interessato, si è rivolto a Shaila Gatta per insultarlo. E dopo avere pronunciato un termine irripetibile, ha alluso alla possibilità di affrontato fisicamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuove tensioni nella Casa del Grande Fratello. Dopo essersi mantenuti in equilibrio per qualche tempo, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato potrebbero ritrovarsi presto costretti ad affrontarsi faccia a faccia. L’episodio che precede l’ennesimo scivolone di Lorenzo – ultimo in ordine di tempo, poche ore prima aveva aggredito Helena Prestes – è avvenuto nel pomeriggio quando Spolverato ha radunato i coinquilini in giardino per fare un “comunicato”.

Lorenzo Spolverato ha chiesto silenzio ai coinquilini.

Nel suo comunicato alla Casa, Lorenzo ha chiesto ai compagni di gioco di evitare di parlare di notte in camera da letto perché tali rumori lo sveglierebbero. “Quelli che non sono venuti si prenderanno le giuste conseguenze”, aveva anticipato il milanese, alludendo a non meglio precisate “conseguenze” che il fatto di non ascoltarlo potrà arrecare loro. Non contento (e inconsapevole delle lamentele degli spettatori del reality, da tempo biasimano le effusioni con Shaila Gatta bollandole come eccessivamente esplicite e a favore di telecamera), Lorenzo ha “interrogato” i suoi compagni di gioco per poi chiudere il suo giro di domande proprio su Javier. Martinez, volendo evitare di finire all’altro materiale di discussione, si è però limitato a una risposta molto blanda, per poi chiudere la questione. Ad accorgersi che la frecciatina in questione fosse rivolta proprio a Javier anche Luca Calvani che, rivolto al pallavolista, lo ha preso in giro: “Sei un elemento di disturbo”.

Javier: “Si riferiva a me ma non ha il coraggio di dirmelo in faccia”

Poco dopo, una volta terminato il comincio del coinquilino, Javier si è messo a ridere dell’intera vicenda confermando di essersi accorto di essere il principale destinatario di tale monito: “Ce l’ha con me ma non ha il coraggio di dirmelo in faccia”. Quindi, senza scomporsi, ha lasciato cadere l’argomento. A riaprirlo pochi minuti più tardi è stato un altro momento tratto dalla diretta, momento che vedeva Lorenzo minacciare Javier e la sua apparente indifferenza. Parlando in cucina con Shaila, il modello si è detto convinto che sia Javier – e non il contrario – a non avere il coraggio di rispondergli. Per farlo, però, l’uomo si è prodotto in un indulto e in un minaccia: “A me le cose in faccia non le dice, ha paura. Ho più conferme. Pis***za. Mamma mia, se lo becco…”.