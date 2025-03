video suggerito

Lorenzo Spolverato: "Cambiato grazie al GF, merito di vincere. Sono l'unico uomo che ce l'ha fatta" Lorenzo Spolverato ha commentato con Chiara e Zeudi il suo percorso al Grande Fratello: "Mi hanno riconosciuto dei meriti, sono in finale e sono l'unico uomo che ce l'ha fatta" ha dichiarato il modello milanese prima di spiegare perché, secondo lui, dovrebbe vincere il programma. Le parole riportate da Biccy.

A cura di Gaia Martino

Mancano pochi giorni alla finale del Grande Fratello e in Casa si discute su chi potrebbe vincere il reality. Lorenzo Spolverato, stando a quanto riporta Biccy.it, ha confessato a Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma il motivo per il quale dovrebbe essere lui il preferito per il podio.

Le parole di Lorenzo Spolverato

"Io ho sognato che vince Mariavittoria, lei è molto furba, poi ha due amiche come Jessica ed Helena che sono uscite e rientrate e sanno tante cose. Basta andare sotto il piumone e scoprire tutto. Infatti non sono contento per il gruppo che abbiamo qui con noi in finale" ha commentato Lorenzo Spolverato, stando a quanto riporta Biccy.it durante una chiacchierata con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Il modello milanese ha aggiunto perché, secondo lui, dovrebbe avere la meglio sugli altri: "Io devo vincere, è la mia giustizia personale. Sono arrivato in finale con persone che hanno avuto la possibilità di uscire rientrare, guardare tutto, sapere robe. Io non lo dimentico. Questa è gente che si è studiata tutto. Io no". Ricordando la serata in cui fu sgridato da Signorini per aver controllato l'engagment di Tommaso Franchi, ha aggiunto: "Mi hanno bacchettato perché ho guardato il profilo Instagram di Tommaso. Ma ci rendiamo conto? Jessica è uscita e si è guardata i profili di tutti, ma li aveva già visti anche prima di entrare qui. Io non ho mai adulato o leccato nessuno per arrivare, ecco perché devo vincere".

"Merito di vincere per il cambiamento che ho fatto. Sono l'unico uomo che ce l'ha fatta"

Lorenzo Spolverato è l'unico uomo ad essere in finale: nella casa del Grande Fratello ha sottolineato questo aspetto. "Io sono onesto, mi meriterei di vincere anche per il cambiamento che ho fatto. Ma già mi hanno riconosciuto dei meriti, sono in finale, l’unico uomo che ce l’ha fatta" ha dichiarato, sottolineando però l'assenza della fidanzata, Shaila Gatta, e del suo amico Giglio. "Al posto di Jessica o Helena avrei preferito vedere Mariavittoria in finale. Helena fa la regina, ma non deve vincere, lei è anche uscita. Spero di farcela. Vorrei vincere per sfida e gioco, per competizione", ha concluso.