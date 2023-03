Lorenzo Amoruso all’Isola dei Famosi per riconquistare Manila Nazzaro dopo la separazione Secondo le indiscrezioni, Lorenzo Amoruso sarebbe pronto a volare in Honduras per dimostrare da lontano il suo amore a Manila Nazzaro. Da qualche tempo la coppia ha optato per la separazione, ma stando ai racconti di Manila, l’ex calciatore non avrebbe mai smesso di cercare di riparare il rapporto.

A cura di Giulia Turco

Lorenzo Amoroso sarebbe pronto a far le valigie e a volare in Honduras per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Un modo per ripartire con la sua vita dopo la rottura da Manila Nazzaro, al suo fianco per cinque anni, e un modo, in fondo, anche per provare a riconquistarla.

Lorenzo Amoroso ha già fatto i provini per l’Isola dei Famosi

Ne è certo il settimanale Di Più, che racconta: “Lorenzo vorrebbe andare all’Isola dei Famosi per riconquistare la sua Manila da lontano e ribadire di fronte alle telecamere l’amore per lei. Per Lorenzo nulla è perduto…”. L’ex calciatore avrebbe quindi tutta l’intenzione di lasciare l’Italia e di sfruttare l’esperienza in tv per far capire a Manila quanto è solido il loro amore. L’indiscrezione non sembra essere poi così lontana dalla relata, considerando che Amoroso in passato ha già sostenuto per ben due volte le audizioni per il reality di Canale 5. Nel frattempo lui sulla separazione mantiene il più totale riserbo, mentre Manila ha già raccontato in lacrime la sua versione dei fatti.

(Lorenzo Amoruso a Temptation Island, partecipò nel 2020 con Manila Nazzaro)

Le lacrime di Manila Nazzaro per la rottura da Amoroso

È nello studio di Verissimo c he l’ex Miss Italia e gieffina ha raccontato il dolore per la fine dell’amore con Amoroso. “Dopo molti mesi di discussioni, che partivano anche per cose futili, mi guardo accanto e non ho più trovato nessuno. Non c’era progettualità comune, da una passeggiata insieme al grande progetto del matrimonio. Non avvertivo più stima e orgoglio da parte sua”, ha raccontato Manila a Silvia Toffanin. Insieme a Lorenzo aveva condiviso l’esperienza dell’aborto spontaneo, ma il desiderio di avere un figlio da parte sua non era mai svanito. La complicità tuttavia non era più la stessa e la coppia avrebbe faticato a trovare punti in comune. Ad un certo punto Lorenzo avrebbe tentato di recuperare il rapporto, ma invano. Manila gli avrebbe risposto che "questo non è il momento".