Lo sfogo di Lorenzo Spolverato al GF: “Helena Prestes vuole dormire con me ma io ho i miei valori” Il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes si fa sempre più stretto al Grande Fratello. Il milanese, però, ha confessato a Shaila Gatta di non sentirsi ancora pronto a fare passi importanti: “Lei tenta di baciarmi, vuole dormire con me. Non mi viene facile, ho valori importanti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes diventa sempre più solido al Grande Fratello. Dopo essersi scambiati un bacio per provare la scena di un film, i due si sono concessi spesso momenti per stare da soli e conoscersi meglio. Nonostante questo, però, il milanese ha dichiarato di essere interessato anche a Shaila Gatta. Ed è proprio con l'ex velina che si è confidato nelle ultime ore sul suo rapporto con la modella brasiliana: "Certe volte lei tenta di baciarmi, voler dormire con me, me l'ha anche chiesto. Però io sono come te – ha detto Spolverato – non mi viene ancora facile, calma, un attimo. Ho valori importanti".

Lorenzo Spolverato sul rapporto con Helena Prestes

Lorenzo non ha mai nascosto di provare interesse, oltre che per Helena Prestes, anche per Shaila. Un interesse che l'aveva portato, nei primi giorni di permanenza nella casa, a provare anche una certa gelosia nei suoi confronti, che li aveva poi portati ad allontanarsi. Nonostante il distacco, Lorenzo si sente comunque vicino all'ex velina: "Tu sei molto profonda Shaila, più di quanto pensi. Sei l'unica che se uno viene nel tuo letto dopo undici giorni, dodici, dice ‘No, un attimo'. Perché sei tu nel letto col tuo corpo, con le tue emozioni e non vuoi essere schiacciata da questo. Ci dai il giusto peso, la delicatezza. Hai una buona concezione dell'amore, molto bella, probabilmente perché te l'hanno insegnata i tuoi e anche io sono così. Ho molta paura di innamorarmi, tantissima. Appena vedo un attimo che mi prendo fuggo, scappo e vado via. Poi torno, ma ho molta paura". A quel punto, Lorenzo ha parlato del rapporto con Helena, confessando di non sentirsi ancora pronto a compiere passi più importanti, come baciarsi o dormire insieme.

Lei è un fuoco, mi diverto. Lei è leggera, dà tanto contatto fisico. Io ho bisogno d'affetto, con lei è come se stessi un po' capendo, perciò non prendo decisioni. Vivo con lei, certe volte percepisco che lei tenta di baciarmi, voler dormire con me, me l'ha anche chiesto. Però io lì sono come te, non mi viene ancora facile. Calma, un attimo. Per me un bacio è un bacio, per me dormire insieme è dormire insieme. Ho valori importanti.

Carlo Motta, ex di Helena: "Farei passi più lenti, non fa una bella figura"

Qualche giorno fa, intervistato da Fanpage.it, Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes, aveva parlato proprio del suo avvicinamento a Lorenzo Spolverato. Avvicinamento che, a detta sua, non le stava facendo fare una "bella figura": "Se dovessi fare un reality cercherei di fare passi un po' più lenti e una donna di 34 anni dovrebbe avere un atteggiamento diverso – aveva detto – Non ho mai pensato fosse la persona più seria del mondo, ma non credevo fosse infantile fino a questo punto". Motta ha dichiarato anche di vedere impossibile, al momento, un riavvicinamento tra loro, proprio in virtù dei comportamenti della modella:

Credo sia totalmente fuori luogo il fatto di invitare una persona che ha conosciuto solo da qualche giorno in un luogo intimo, come il letto. Anche se Lorenzo fosse solo un amico, l'amicizia è una cosa che si costruisce col tempo. Se prima potevo avere il dubbio che potesse esserci un riavvicinamento, sicuramente ciò che ho visto chiude ogni porta.