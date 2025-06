Lite tra Omar Fantini e Teresanna Pugliese all’Isola 2025, la naufraga è furiosa: “È razzismo, è denigratorio”

video suggerito

Foto Frezza la Fata/IPA

All'Isola dei famosi 2025 è scoppiato l'ennesimo scontro tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini. I due sono andati a cercare le lumache insieme a Cristina Plevani e ad altri naufraghi. Omar si è raccomandato di non riempire la scatola, in modo che ne rimanessero per i prossimi giorni. Teresanna ha commentato: "Che ansia". Quando il naufrago ha visto che la concorrente continuava a raccoglierle, non ci ha visto più: "Non serve tutta quella roba lì, che ca**o facciamo?". La lite è andata avanti fino a quando Teresanna ha accusato Omar di razzismo nei suoi confronti.

La lite tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini all'Isola 2025

Omar Fantini ha incalzato Teresanna Pugliese: "Avevo detto di prendere le lumache che servono per cucinare, le altre le prendiamo fresche la mattina". La concorrente ha replicato esprimendo tutto il suo disappunto per le lamentele del naufrago:

Però Omar, mamma mia, sei proprio polemico. Per una volta che sono venuta a prendere le lumache. Io e Cristina le stavamo prendendo con piacere. Tu l'altro giorno le hai prese per pescare e hai detto che sarebbero durate anche due, tre giorni. Perché non posso ragionare come hai ragionato tu? Tu insisti per il gusto di parlare e avere l'ultima parola.

L'accusa di razzismo

Omar Fantini ha replicato: "Teresanna non vuoi capire". Pugliese, allora, lo ha invitato a moderare i toni: "M'inca**o. Calmati, che problemi hai con me oggi?". Il naufrago ha spiegato che le riserve sono limitate e che bisogna fare in modo che restino abbastanza lumache da riuscire ad assicurarsi un pasto fino alla fine di questa esperienza. Teresanna ha tagliato corto: "Le ho prese per pescare. Ormai è fatta, non polemizzare più". Ma Omar non ci sta: "Per pescare non ci servono, le buttiamo via". Teresanna, sempre più infastidita, ha commentato:

No, le mangiamo. Decidi sempre tu se servono per pescare, se possiamo o non possiamo mangiarle. Non è che quello che pensi tu è sempre giusto e quello che pensano gli altri è sbagliato.

Poi, si è confidata con Patrizia Rossetti: "Si è messo a fare il direttore d'orchestra e poi mi ha preso malissimo con tanto di ‘Ca**o, ca**o, ca**o Teresanna', solo perché ho riempito il cofanetto. Perché ogni volta che faccio un passo c'è qualcuno che mi deve rompere e dare addosso così? Io sono andata a fare le lumache con Cristina e ho avuto quello addosso tutto il tempo, che mi rimproverava come se avessi fatto chissà che cosa". Sentendo Teresanna lamentarsi di lui e dire: "Condannatemi a morte perché non sono venuta l'altra volta a fare le lumache con voi", Omar Fantini l'ha accusata di fare "la sceneggiata di Mario Merola" e ha imitato un cantante neomelodico. La concorrente, allora, ha parlato di razzismo:

Bravo, bravo. Fai il razzista. Se fai la sceneggiata e imiti il cantante napoletano fai razzismo, lo stai facendo in modo denigratorio

"Questo è razzismo adesso?": ha replicato Omar. Ma Teresanna ha concluso: "Ti riveli sempre. Non c'è niente da fare".