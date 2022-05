L’Isola dei Famosi o la nuova fiction di Rai1, chi ha vinto gli ascolti tv L’effetto estate inizia a farsi sentire anche sugli ascolti tv, nonostante ciò l’Isola dei Famosi migliora leggermente rispetto all’appuntamento del venerdì. Poco successo, invece, per la nuova fiction di Ra1.

A cura di Ilaria Costabile

L'inizio della stagione estiva è ormai alle porte e non possono non esserci ripercussioni anche sull'andamento degli ascolti tv. La prima serata di lunedì 30 maggio 2022, infatti, non brilla in termini di ascolti sulle varie reti ed è così che seppur con qualche novità nel palinsesto, non ci sono programmi che hanno catturato particolarmente l'attenzione del pubblico a casa. Sul podio si posiziona l'Isola dei Famosi, che ha sfiorato i due milioni e mezzo di telespettatori, in leggero miglioramento rispetto all'appuntamento di venerdì scorso. A seguire l'inizio della nuova fiction di Rai1, La Fortuna, supera di poco i due milioni di telespettatori, mentre Report mantiene piuttosto alti gli ascolti della terza rete con uno share del 10,2% confermandosi come uno dei programmi di informazione e inchiesta giornalistica più seguiti della tv di Stato.

Ascolti tv lunedì 30 maggio 2022

Nella serata di ieri, lunedì 30 maggio 2022, la prima puntata su Rai1 della fiction La Fortuna, in onda dalle 21.35 alle 23.52, ha interessato 2.231.000 spettatori arrivando al 13.3% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi, in onda dalle 21.44 alle 1.11, ha generato interesse in 2.453.000 spettatori segnando il 19.1% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.067.000 spettatori segnando il 7% di share. Su Italia 1 Overdrive è stato la scelta di 1.182.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 Report è catturato l'attenzione di 1.842.000 spettatori pari ad uno share del 10.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha segnato 744.000 spettatori arrivando al 5.2% di share. Su La7 Yellowstone è stata vista da 320.000 spettatori arrivando ad uno share del 2%. Su TV8 Gomorra – La Serie ha guadagnato l’1.6% con 282.000 spettatori mentre sul Nove E’ già Ieri ha catturato l’attenzione di 320.000 spettatori con l'1.7% di share.