L'Isola dei Famosi fa una concessione a Mario Adinolfi, il naufrago assiste alla Santa Messa: "Un grande regalo" Insolita concessione per Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi 2025. Nella puntata del 21 maggio, il naufrago ha rivelato: "Grazie per la Santa Messa domenicale, mi avete fatto un grande regalo".

A cura di Elisabetta Murina

Frezza La Fata /IPA

Insolita concessione per Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi 2025. Nella puntata del 21 maggio, il giornalista e naufrago ha raccontato di aver potuto godere di un privilegio, non concesso invece ad altri concorrenti. "Te l'avevamo promesso", ha commentato Veronica Gentili.

La concessione dell'Isola dei famosi a Mario Adinofli

Durante la puntata del 21 maggio, arrivato il momento delle nomination, Adinfoli ha ringraziato Veronica Gentili: "Ringrazio per la Santa Messa domenicale. Mi avete fatto un grande regalo". Il concorrente ha potuto assistere alla Messa per decisione dell'Isola. "Figurati, te l'avevamo promesso", ha risposto la conduttrice. Una concessione che è stata data solamente a lui, sia in questa edizione del programma che nelle passate. Il giornalista ha poi parlato delle sue condizioni di salute: "Sono molto affaticato ma ho la tendenza a non lamentarmi. Ho il cuore distrutto perché non sento la mia famiglia, è difficilissimo e non mi è mai accaduto prima".

Il naufrago si era commosso per l'elezione del nuovo Papa

La religione è un aspetto importante nella vita di Mario Adinolfi. Il naufrago, la scorsa settimana, ha avuto un'altra concessione, cioè quella di poter assistere in differita all'elezione del nuovo papa Leone XIV. Ha visto il momento dell'Habemus Papam e non è riuscito a trattenere le lacrime: "Avevo giurato che non avrei mai pianto, ma questo momento mi fa veramente felice: viva il Papa". E aveva poi aggiunto: "Ogni Papa ha dato il suo segno, lui sarà il 267esimo vescovo di Roma e ha iniziato il suo percorso, ho pensato che avrei iniziato questa avventura nel giorno del Conclave. La Chiesa fa del bene, anche a chi non credo: questo evento è stato notizia su tutti i notiziari del mondo".