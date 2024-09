video suggerito

L’ex tronista Amedeo Barbato: “Uomini e Donne ha perso tanto, non ho stimoli a guardarlo” Amedeo Barbato è stato tronista di Uomini e Donne nell’edizione 2015-2016. In un post pubblicato su Instagram ha spiegato perché non guarda più il programma, nonostante provi ancora “tanta ammirazione” per Maria De Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Amedeo Barbato è stato tronista di Uomini e Donne nell'edizione 2015 – 2016. La sua scelta ricadde su Sophia Galazzo, ma la relazione – una volta fuori dagli studi del programma di Maria De Filippi – durò un battito di ciglia e si concluse con accuse reciproche e parole poco lusinghiere. In queste ore, l'ex tronista è tornato a parlare del programma che gli diede la notorietà e ha spiegato perché non lo guarda più.

Cosa ha detto l'ex tronista Amedeo Barbato su Uomini e Donne

Amedeo Barbato ha pubblicato su Instagram una vecchia foto che lo ritrae sul trono di Uomini e Donne. L'ex tronista ha accompagnato lo scatto con una riflessione. Ha rimarcato di stimare Maria De Filippi, ma ha spiegato di non guardare più il programma perché ritiene che "abbia perso tanto":

Non parlerò mai male di Uomini e Donne ma sinceramente io, come tanti, non abbiamo più stimoli di guardarlo, ha perso tanto come programma e lo dice uno come me che era un fan della trasmissione. Quello che resta è solo tanta ammirazione per Maria, ma secondo me bisogna cambiare qualcosa.

Uomini e Donne, Amedeo Barbato scelse Sophia Galazzo ma finì subito

Amedeo Barbato scelse Sophia Galazzo. L'ex tronista ammise che una settimana dopo la scelta si era reso conto di un'amara verità: "Ho capito che non mi piaceva più, non ci trovavamo, non andavamo d’accordo, quindi perché fingere qualcosa che non c’è? Mi sono pentito di averla scelta. […] Sophia non era quella che preferivo, perché c’era anche Romina Pierdomenico, poi la situazione è sfuggita di mano. Se potessi tornare indietro sceglierei lei! Sophia vive nel suo mondo di principessa sul pisello". Dal canto suo, Sophia Galazzo parlò di Amedeo Barbato come di un ragazzo infedele:

Motivo principale (della rottura, ndr) è sicuramente l’incompatibilità caratteriale, seguita poi da una situazione d’infedeltà da parte sua, la quale mi ha portato a capire che non era, né sarà mai, la persona adatta a me.

Barbato precisò che dato che con Sophia "non c'era un fidanzamento, né un matrimonio, ma solo una conoscenza televisiva" non riteneva di averla tradita.