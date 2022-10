“Leone sorridi poi puoi tornare a disegnare”: Fedez si difende e assicura di non monetizzare sui figli Fedez ha ricevuto il tapiro da Striscia la Notizia per il video in cui la tata dice a Leone: “Leo fai un sorriso, poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Il cantante ha chiarito le circostanze di quel video e si è difeso dall’accusa di monetizzare sui figli.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Ferragni e Fedez sono finiti al centro delle polemiche, dopo avere pubblicato un video in cui si sente la tata dire a Leone: "Un minuto Leo, fai un sorriso, poi hai finito e poi puoi continuare a disegnare". Così, i Ferragnez sono stati accusati di non permettere ai loro bambini di giocare in santa pace, mettendo la creazione di contenuti per i loro profili social davanti alla serenità di Vittoria e Leone. C'è anche, però, chi li ha difesi a spada tratta sostenendo che in fondo a tutti capita prima o poi di chiedere ai figli di simulare un sorriso per scattare una foto ricordo. Valerio Staffelli, immaginando che il cantante fosse attapirato, ha pensato di portargli un Tapiro d'Oro, nel corso della puntata di Striscia la Notizia in onda martedì 18 ottobre.

Tapiro d'oro a Fedez per le parole della tata su Leone

Striscia la Notizia, tramite un comunicato, ha spiegato di avere consegnato un tapiro d'oro a Fedez – il settimo – dopo la polemica "per il presunto “sfruttamento” del figlio Leone, distolto dai suoi disegni per “posare sorridente” in una storia su Instagram". Come precisato, infatti, nel video pubblicato e poi rimosso si sentiva la tata chiedere al piccolo Leone di fare un sorriso, perché poi avrebbe finito e sarebbe potuto tornare a disegnare.

Fedez si difende: "Tante famiglie monetizzano sui figli, noi no"

Fedez ha colto l'occasione per spiegare le circostanze di quel video e per chiarire che sia lui che la moglie Chiara Ferragni, non hanno mai avuto intenzione di monetizzare sulla pelle dei loro figli. Ecco quanto ha dichiarato l'artista a Striscia la Notizia:

