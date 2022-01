Leonardo Fumarola oggi, cosa fa l’ex ballerino di Saranno Famosi Nel 2001, il ballerino Leonardo Fumarola partecipò a Saranno Famosi (il nome del programma di Maria De Filippi prima che diventasse Amici). Si classificò sesto. Ad Avanti un altro, ha raccontato cosa fa oggi.

A cura di Daniela Seclì

Leonardo Fumarola ha partecipato alla puntata di Avanti un altro pure di sera! trasmessa domenica 23 gennaio in prima serata. Il ballerino prese parte alla prima edizione di Amici di Maria De Filippi, quando il programma si chiamava ancora Saranno famosi (edizione 2001/2002). Il suo talento venne subito notato e apprezzato dal pubblico. Si classificò sesto, dietro a Dennis Fantina; Marianna Scarci; Ermanno Rossi; Antonio Baldes e Andrea Cardillo. Ma cosa fa oggi? Lo ha raccontato a Paolo Bonolis.

Leonardo Fumarola oggi

Leonardo Fumarola, una volta arrivato nello studio del programma di Canale5 Avanti un altro, ha raccontato brevemente a Paolo Bonolis, di cosa si occupa oggi. Il ballerino ha continuato a coltivare la sua carriera nel mondo della danza, arrivando a vette sempre più alte:

"Mi occupo ancora di spettacolo, solo che mi sono evoluto dalle capriole così denominate. Sono passato a spettacoli ad alto rischio. Faccio spettacoli in tutto il mondo per compagnie internazionali di grande successo".

Era un ballerino di Saranno Famosi

Nel 2001, Leonardo Fumarola contattò la redazione di Saranno Famosi. All'epoca la trasmissione non era seguita come oggi, ma spopolava tra gli appassionati di canto e ballo. Per giorni, non riuscì a mettersi in contatto con la redazione, perché il numero continuava a risultare occupato. Poi, finalmente gli risposero. Dopo avergli chiesto i dati anagrafici, gli proposero un provino a Roma. Leonardo chiese il permesso a sua madre e quando lo ottenne andò a fare il casting. Ecco come ha ricordato il fatidico provino che gli permise di entrare nella scuola: