Leda Bertè, sorella di Mia Martini: “Non aveva neanche più i soldi per un panino”

Nella puntata del 20 settembre del talk show pomeridiano La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo su Rai1, c'è stata l'opportunità di scoprire un lato intimo e toccante della vita di Mia Martini, raccontato da chi non si mostra molto spesso in televisione. Parliamo di Leda Bertè, che ha condiviso con sincerità e commozione i dettagli della vita di sua sorella Mimì, ma anche di Loredana: "Mimì era molto più tranquilla, Loredana era quella ribelle, era la terribile". Il dolore per chi le aveva voltato le spalle: "Quando le chiusero le strade nella musica, non aveva neanche più i soldi per un panino".

Leda Bertè parla del periodo oscuro di Mia Martini

Il momento più toccante dell'intervista è stato quando Leda Bertè ha parlato del suo rapporto speciale con Mia Martini, tragicamente scomparsa il 12 maggio 1995. Tra gli argomenti affrontati, ovviamente il periodo in cui Mia Martini ha dovuto sopportare le voci sulla sua presunta sfortuna, sul fatto che portasse male. Voci malevoli che hanno causato l'isolamento di Mia Martini che ha dovuto vivere sotto il peso di queste accuse pesantissime.

Cominciano le sue sofferenze in tutti sensi. C'è un'aria che gira attorno a lei, dicono cose cattive nei suoi confronti e lei comincia veramente a sentirsi quasi di troppo in quel mondo. Si comincia a parlare di sfortuna, ma anche peggio. Sfortuna è una parola tutto sommato leggera e delicata. In questo periodo molto triste e oscuro lei mi chiama e mi spiega che non lavora più e che non ha i soldi nemmeno di comprare un panino. Io non avevo problemi, sono andata a Milano, l'ho presa e l'ho portata a casa mia.

Le avevano chiuso le strade della musica: "L'avevano messa fuori prima sul piano psicologico e poi sul piano lavorativo. Ho cercato in tutti i modi di ritirarla su, ma lei è caduta in una depressione totale".

Chi è Leda Bertè

Leda Berté è nata nel 1945 a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. È spesso rimasta in ombra rispetto alle sue più famose sorelle: Loredana e Domenica, che tutti conosciamo col nome d'arte di Mia Martini. C'è anche un'altra sorella, di nome Olivia. Leda Bertè è stata un'esperta informatica e ha lavorato per più di vent'anni al CED, il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione. Ha prestato poi servizio al CED della Corte d'Appello. Ha una figlia nata dal primo matrimonio, altre due figli nate da un secondo matrimonio.