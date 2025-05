video suggerito

Le parole di Nadia Di Diodato prima della scelta di Gianmarco Steri: "Dopo l'ultima esterna, potrebbe scegliere me" A poche ore dalla scelta di Gianmarco Steri, la corteggiatrice Nadia Di Diodato affida alla telecamera di Witty Tv le sue emozioni, parlando del percorso fatto e di cosa spera possa accadere.

A cura di Ilaria Costabile

Mancano poche ore alla messa in onda della scelta di Gianmarco Steri, in prima serata venerdì 30 maggio, e Nadia Di Diodato ha sviscerato le emozioni vissute in questo periodo, raccontando anche la trepidazione del sapere come si concluderà questa avventura sentimentale nel dating show di Canale 5.

Le parole di Nadia Di Diodato: "Penso di essere stata fortunata"

Su Witty Tv, la piattaforma streaming della casa di produzione dei programmi di Maria De Filippi, in un video Nadia Di Diodato si lascia andare ad una serie di considerazioni, facendo appello non solo alle emozioni vissute nelle ultime settimane, ma anche andando a ritroso e riconoscendo di essere stata fortunata nell'aver incontrato una persona come Gianmarco:

Troppa ansia, per una serie di cose. Diciamo che durante l’ultima esterna dell’ultima giornata che abbiamo fatto io non l’ho vissuta come se fosse l’ultima. E ho percepito anche dall’altra parte come se non fosse l’ultima volta. Quindi se mi baso su questo direi sì, sono la scelta. Rifarei tutto però penso di essere stata anche fortunata ad aver trovato Gianmarco perché penso che alcuni lati del mio carattere siano magari da cambiare. Io in prima persona, indipendentemente dal percorso, era un cosa che pensavo già da prima e qui mi sono proprio vista davanti uno specchio. La fortuna è stata trovare Gianmarco perché penso che un’altra persona mi avrebbe mandata a quel paese subito.

La giovane corteggiatrice, poi, continua parlando di sé e di come questo percorso sia stato importante anche dal punto di vista caratteriale, aiutandola a crescere e provando emozioni che non pensava di poter provare:

Non mi aspettavo sicuramente un percorso del genere, in generale di essere coinvolta così tanto nelle emozioni, non solo con lui. E poi non pensavo di iniziare a provare cose qui. Tante volte sono uscita, ho sbroccato, poi io sono una persona molto focosa quindi non pensavo di poter reggere il confronto con altre ragazze, invece mi è servito.