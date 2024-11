video suggerito

Le Non è la Rai in crisi al GF, Ilaria critica Pamela e lei scoppia a piangere: "È stata una pugnalata" Scontro al GF tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Quest'ultima ha espresso delle perplessità sull'amica e compagna di gioco, parlando con Luca Calvani e nell'ascoltare queste dichiarazioni l'altra è scoppiata in lacrime, sentendosi tradita.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata del Grande Fratello di martedì 26 novembre è stata particolarmente movimentata. Per la prima volta dall'inizio del reality, si è consumato un litigio tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, le due Non è la Rai, che partecipano al gioco in coppia, ma che finora non sembravano avere opinioni singole, anzi, erano solite muoversi in maniera piuttosto compatta. Ad esternare le sue perplessità, sebbene non in maniera esplicita, è stata Ilaria durante una conversazione con Luca Calvani, l'amica e collega, però, non l'ha presa bene.

Lo scontro tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi

"Qui dentro dobbiamo fidarci solo di noi due, dobbiamo parlare prima tra noi" era questa la legge non scritta che Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi stavano seguendo dall'inizio del reality, eppure qualcosa non è andato secondo i piani, dal momento che a distanza di tre mesi dal loro ingresso nella casa più spiata d'Italia, qualcosa è cambiato. In una chiacchierata con Luca Calvani è Ilaria Galassi ad esprimere le sue perplessità: "Non lo so, io non riesco mai a dire la mia, a volte non mi fido" dice la gieffina al coinquilino, lasciandosi andare ad uno sfogo momentaneo. Quando a Pamela vengono mostrate le immagini di quel momento, scoppia in un pianto disperato sentendosi tradita dall'amica: "Sembra che le parole hanno un peso. Tu hai detto una cosa e l'hai ripetuta, che per me vale più di tutto, ci siamo dette che qua dentro ci fidiamo solo di noi, ma mi accorgo che non è così" dice con la voce rotta dal pianto. Galassi, quindi, cerca di spiegare le sue ragioni:

Ho capito, ma io ho avuto delle percezioni tu con me. Le ho avute, credimi, non avevo il coraggio forse ancora di dirtelo e allora ho parlato con Luca. Mi dispiace che lei abbia parlato con gli altri rima. Tu hai detto che qui dentro ci dobbiamo fidare solo di noi due, e non è stato così. Questa è una pugnalata.

Ilaria prova a far capire a Petrarolo come spesso il suo carattere possa risultare prevaricante e a sostenerla, seppur a distanza, è Eleonora Cecere che dallo studio cerca di far ragionare l'amica ancora sconvolta dall'accaduto:

Pamela tu hai questo carattere prevaricante e all'interno della casa esce ancora di più fuori, ma non perché tu vuoi prevaricare intenzionalmente. Tu sei una perosna che deve dire la sua in ogni occasione, quindi spesso le altre persone possono sentirsi schiacchiate. Tu non lo fai apposta e non te ne rendi neanche conto. A volte non fai parlare le persone

Pamela, quindi, anche piuttosto irrigidita risponde: "Dire essere prevaricante e poi dire che non ti fidi, è diverso. Io e Ilaria siamo veramente tanto unite, e adesso sentire queste cose… non ci sto", Ilaria ne approfitta e rincara la dose: "Tu non mi ascolti mai Pamela, non fai nulla, parli sempre al singolare, sei sempre e solo tu!", la gieffina ribatte: "Perdonami Ilaria, ma tu per l'80% delle cose stai in giardino a fumare. Che cosa devo fare io? Io cucino e tu stai in giardino, io faccio le cose e tu stai in giardino. Mi devo fermare per stare con te in giardino?".

Ilaria Galassi vorrebbe lasciare il reality, il GF lascia intatta la coppia

Dopo questo momento di tensione, interviene Alfonso Signorini per chiedere alle due Non è la Rai se, magari, avessero ipotizzato di dividersi e continuare il gioco non in coppia, ma da singole. Ilaria Galassi, quindi, prende la palla al balzo per esternare le sue perplessità:

No, guarda, io stavo pensando proprio di andarmene, sinceramente, perché io qui mi sento un pesce fuor d'acqua, perché non mi sento bene, non riesco ad esprimermi, non ci riesco. È un limite mio, io stavo pensando in questi giorni di fare questa cosa. Perché io sono una persona che parla poco, e si vede. Sembra sempre che devo dire un giudizio, una roba, non mi piace, non mi sento bene.

A questo, l'ex volto dello show di Boncompagni, aggiunge un'ulteriore considerazione in merito a quanto accaduto con l'amica Pamela, sottolineando come la mancanza di chiarezza non abbia aiutato entrambe:

Il fatto di non aver detto subito a Pamela, mi dispiace, e su questo hai ragione, ma poi ne parleremo, ma non pensare che da parte mia ci sia invidia nei tuoi confronti perché io non so né cantare, né ballare, non mi interessa. Però se io ti dico che sono una donna sensibile, e ho una percezione a volte, ma non ho il coraggio di dirtelo perché ti voglio bene e ho sbagliato a dirlo a Luca e a Yulia.

Petrarolo risponde a quest'appunto dicendo: "Non ho mai pensato che tu fossi una donna invidiosa, io vedo queste cose e cado dal pero. Essere prevaricanti come mi hai definita tu, credo che sia una cosa di cui si può tranquillamente parlare, a me colpisce quando tu dici che non ti fidi di me". Il conduttore chiede, quindi, a Pamela se ha voglia di continuare il suo percorso da sola: "A questo punto sì, certo, se non si fida di me, ma che giochiamo a fare" dice. Ma, a quanto pare, almeno per ora le cose non sono destinate a cambiare:

Il Grande Fratello ha comunque preso la sua decisione, lasciamo libera di agire secondo come si sente di fare, Ilaria, se volete uscire siete liberi di poterlo fare. Il GF in ogni caso avete detto che, al di là delle incomprensioni che avete avuto, vi lega un affetto sincero e autentico non se la sente di separarvi e quindi continuerete a giocare in coppia.