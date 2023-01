Lavinia litiga con Alessio Corvino: “Mi hai strattonata in esterna, con me sei sempre rabbioso” Nuovo scontro a Uomini e Donne tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. I due protagonisti del Trono Classico in studio si sono accusati a vicenda. “Mi hai strattonata, tu non vedi cosa mi fa stare male”, le parole della tronista, “Cerchi sempre il marcio in me”, la replica del corteggiatore.

A cura di Gaia Martino

A Uomini e Donne Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno ripreso a litigare. La discussione è nata per via di una didascalia scritta dal corteggiatore su Instagram. I due si sono scontrati in esterna, ma lui si è infuriato al punto da andare via: "A me non piace quando discutiamo e lui non riesce a trovare un confronto, un dialogo, è sempre annebbiato dalla rabbia. Mi tratta con toni troppo duri", le parole di Lavinia in puntata. Durante l'esterna Alessio l'avrebbe respinta: "Mi hai strattonata".

La discussione in studio tra Alessio e Lavinia

Continua la discussione in studio tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro: dopo l'esterna, la tronista si è lamentata dell'atteggiamento del suo corteggiatore, spesso troppo aggressivo nei modi e nei toni durante le liti. "Mi hai strattonata, mi hai spinto, mi hai detto levati. Mi hai allontanato bruscamente. Tu non sai cosa può farmi stare male. Avevo gli occhi lucidi, avevo la voce rotta", le parole della tronista.

Il corteggiatore ha detto la sua, crede che Lavinia trovi sempre il modo di mettere in discussione il suo interesse: "Hai sempre da ridire su di me. Lui non ti dimostra niente, metti sempre in discussione me. L'interesse non si dimostra così. Da 4 mesi, anche quando ti dimostro qualcosa, non mi dai modo. Su che basi devo costruire questo rapporto? Non volevo tornare perché non riesco a parlarti, fai passare queste stupidaggini per importanti, sono bambinate". Alessio ha fatto notare a Lavinia di averle raccontato cose private, questioni importanti per lui: "Ti ho parlato delle cose mie importanti. La cosa che mi ha dato più fastidio sai qual è? Hai portato lui al ristorante dei tuoi genitori, hai fatto una cosa importante. Ogni volta cerchi il cavillo, me lo dici con un tono come se volessi trovare il marcio in me, come se volessi sbugiardarmi". La tronista non riesce a digerire il fatto che lui frequenti i locali: "A te non piace niente Lavinia", la replica del corteggiatore.

Le segnalazioni su Alessio Corvino

Lavinia Mauro ha tirato in ballo alcune segnalazioni ricevute sul corteggiatore: "Dicono che tu stia ancora con la tua ex, stavate nello stesso locale. Due segnalazioni scrivono che avete passato la vigilia insieme. Io non ci credo sulla questione ex, ma i tuoi modi non mi piacciono". Alessio ha ribadito il suo punto di vista, "Ogni volta che mi sento preso in giro mi innervosisco, non mi prendere in giro". La puntata si è interrotta lasciando la lite in sospeso: lunedì 16 gennaio i telespettatori potranno assistere all'evolversi della discussione.