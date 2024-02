Laura Efrikian e il dietro le quinte a Sanremo: “I cantanti bevono, si picchiano e si insultano” Laura Efrikian ha raccontato a La volta buona – programma di Caterina Balivo – un esilarante aneddoto sul Festival che condusse nel 1962. Per Efrikian il dietro le quinte del Festival è sempre lo stesso, tra litigi, tensioni e cantanti che alzano un po’ il gomito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Se qualcuno si stava chiedendo come fosse Sanremo nel 1962, la risposta è arrivata da Laura Efrikian, all'epoca conduttrice del Festival: "È come adesso, solo che allora era più povero e ora è più ricco. Stesse cose, i cantanti dietro bevono, si picchiano, si insultano". L'aneddoto, raccontato a La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo, ha suscitato l'ilarità del pubblico. Efrikian ha aggiunto: "Si ubriacavano, tutti volevano del whiskey. Io e Fausto Cigliano, seduti sui gradini, ci chiedevamo dove fossimo capitati".

Sanremo del 1962: quella volta che un comico arrivò a cavallo

Un aneddoto divertente quello raccontato da Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, che ha svelato il dietro le quinte di un Sanremo che non è passato alla storia per particolari scandali o brani tormentone. Nel '62 Efrikian divideva il palco del Casinò di Sanremo con Renato Tagliani e Vicky Ludovisi, in quell'edizione il sistema di voto era abbinato all'Enalotto mentre la proclamazione dei vincitori – a una settimana dalla serata finale – non venne trasmessa in diretta Rai. Tra gli episodi esilaranti di cui rimane traccia c'è però il piccolo siparietto di Gino Bramieri – primo comico nella storia ad esibirsi al Festival – che si presentò in sella ad un cavallo. Scelta condivisibile, d'altronde la canzone che portava in gara faceva: "Lui andava, spavaldo, a cavallo col cilindro e una rosa all’occhiello".

Adriano Celentano, il grande escluso del Festival del '62 si esibì in barca

A trionfare alla 12^ esima edizione del Festival fu Domenico Modugno in coppia con Claudio Villa, la canzone si chiamava Addio… Addio.. Molti rimasero stupiti dal duo, artisti da sempre considerati rivali. Il secondo posto andò a Milva e Sergio Bruni con Un tango Italiano, Bruni conquistò anche il terzo posto insieme a Ernesto Bonino con Gondolì gondolà. Anche se ufficialmente sconfitti, Tony Renis ed Emilio Pericoli riscossero un grande successo con la canzone Quando quando quando, successivamente anche colonna sonora del film Il sorpasso di Dino Risi. Outsider d'eccellenza fu Adriano Celentano, la sua Vedrai che passa, non passò. Così il cantante, in segno di protesta, trascorse la settimana del Festival suonando sulle imbarcazioni nel porto di Sanremo. Una sorta di anticipazione delle più moderne querelles come quella di Bugo – Morgan o le rose di Blanco. Pensandoci, Laura Efrikian potrebbe non avere tutti i torti sul clima che si respira a Sanremo.