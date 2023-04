Laura 30 per celebrare la carriera di Laura Pausini, salta l’appuntamento con i Soliti Ignoti Al posto de I Soliti Ignoti nella serata di martedì 4 aprile, andrà in onda “Laura 30”. Uno speciale in cui si racconta il dietro le quinte del progetto realizzato dalla cantante romagnola per i suoi trent’anni di carriera.

A cura di Ilaria Costabile

Laura Pausini festeggia trent'anni di carriera e anche in tv verrà celebrato questo traguardo così importante per la cantante romagnola. Su Rai1, infatti, martedì 4 aprile andrà in onda "Laura 30" nell'access prime time della rete ammiraglia, quindi al posto dei Soliti Ignoti, si assisterà allo speciale dedicato alla cantante, realizzato proprio per celebrare i suoi tre decenni di carriera nel mondo della musica italiana, ma anche internazionale. L'appuntamento con il game show di Amadeus, quindi, salterà, per poi riprendere regolarmente mercoledì 5 aprile.

Cosa sarà raccontato in Laura 30

Per festeggiare questo traguardo così importante, la cantante ha deciso di fare una staffetta di concerti, tre in sole ventiquattro ore. È partita da dall’Harlem’s World-Famous Apollo Theater di New York, per poi spostarsi al The Music Station di Madrid e arrivando alla ‘tappa’ conclusiva al Teatro Carcano di Milano. In "Laura 30" verrà raccontato anche questo, mostrando i dietro le quinte e la genesi di un progetto ambizioso che celebra il successo della prima pop star italiana, facendo conoscere al pubblico anche i lati inediti e i momenti dedicati alla preparazione di ogni tappa di questo incredibile tour. La cantante, infatti, per essere impeccabile vocalmente, ha chiesto il supporto del suo foniatra di fiducia, il dottore Franco Fussi, portando con sé anche l'allenatore Manfredi Gelmetti e la nutrizionista Anna Laura Augeri. L'interprete romagnola ha dichiarato: