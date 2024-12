La scenata di Tommaso Franchi contro Mariavittoria Minghetti al GF: “Alle 2 di notte ancora truccata”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Sta facendo discutere su X un video di quanto accaduto stanotte nella casa del Grande Fratello. I fan del reality di Alfonso Signorini stanno accusando Tommaso Franchi di essere troppo possessivo nei confronti di MariaVittoria Minghetti: nella notte si è infuriato con lei perché "alle due di notte ancora devi struccarti e venire a letto".

La scenata di Tommaso Franchi a MariaVittoria Minghetti

Tommaso Franchi nella notte si è infuriato con Mariavittoria Minghetti perché nel cuore della notte era in giro per la casa anziché a letto con lui. Quando la concorrente è entrata in camera, il fidanzato l'ha tirata a sé con il braccio prima di rimproverarla: "Vieni giù! Sei fuori. Ma che ca**o dici?! Perché non usi il cervello? Sono le due di notte, sono le due di notte! Perché non ti sei struccata, non ti sei lavata i denti? Bisognava leggere questa cosa e andare a letto. Qual è il punto che non capisci, perché non ci arrivi? Mi ci porti te ad arrabbiarmi perché non ti comporti in modo naturale", le parole. Mariavittoria non ha gradito il comportamento di Tommaso, così ha replicato: "Io sono tranquilla, sei tu che stai sbroccando. Non ho queste reazioni che hai tu. Questa reazione è necessaria? Mi struccherò dopo".

Mariavittoria, infastidita dal comportamento di Tommaso, si è poi alzata per andare a fumare. "Devo pensare delle cose", le parole prima della replica: "Posso venire anche io?". "Se devo pensarci, non lo so. Ma certo che puoi venire, è anche casa tua" ha risposto la Minghetti. "A cosa devi pensare?" ha allora chiesto Tommaso. "A queste cose che mi hai detto. Comunque l'orologio non ce l'ho. Il tempo della sigaretta e di struccarmi e torno", la replica della concorrente.

Su X accusano Tommaso Franchi di essere troppo insistente con la sua inquilina. Sul letto, in un altro momento, le ha chiesto più volte di parlare. Poi con la mano le ha toccato la schiena insistendo nel tentativo di ricevere una risposta.