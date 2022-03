La pupa e il secchione, Bruganelli: “Tentativo non riuscito di cambiare il format, pupe macchiette” Sonia Bruganelli ha detto la sua sull’edizione de La Pupa e il Secchione Show a cui Barbara D’Urso ha tentato di dare nuova linfa.

A cura di Daniela Seclì

Barbara D'Urso ha tentato di dare nuova linfa al programma La Pupa e il Secchione Show e ha lavorato con entusiasmo per rendere il programma di Italia1 ancora più appetibile per gli spettatori. La conduttrice aveva annunciato: "Sarà innanzitutto un reality, ci saranno tante dinamiche e tante storie". Come accade spesso quando si va a modificare un format, il cambiamento ha diviso il pubblico tra chi ha apprezzato la novità e chi, invece, preferiva la vecchia formula. Tra coloro che sono apparsi poco convinti da La Pupa e il Secchione Show 2022 c'è Sonia Bruganelli che ha detto la sua su Twitter.

Il commento di Sonia Bruganelli su La pupa e il secchione di Barbara D'Urso

Un utente ha rimarcato su Twitter, di trovare di cattivo gusto i like di Sonia Bruganelli ai post che criticano La Pupa e il Secchione Show e Barbara D'Urso. L'ex opinionista del Grande Fratello Vip ha replicato e ha colto l'occasione per esprimere il suo pensiero sul programma di Italia1. Ritiene che il tentativo di rivoluzionare il format non abbia funzionato e che le pupe siano state ridotte a macchiette:

"Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragione d’essere nel “subire” le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse, lo posso pensare o è lesa maestà?".

La Pupa e il Secchione Show, ascolti in calo

La Pupa e il Secchione Show ha esordito con buoni ascolti. Puntata dopo puntata, tuttavia, sta registrando un calo sia nel numero di spettatori che nello share. Vediamo i dati. La prima puntata, trasmessa martedì 15 marzo, è stata seguita da 2.003.000 spettatori con il 12.62%. La seconda puntata, trasmessa il 22 marzo, ha subito un netto calo registrando 1.370.000 spettatori con il 9.05% di share. Infine, la terza puntata trasmessa il 29 marzo, ha registrato un ulteriore calo nello share con l'8.2% e 1.228.000 spettatori.