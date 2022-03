La partita Turchia-Italia vince agli ascolti tv, la Pupa e il Secchione cala ancora La partita tra Turchia e Italia conquista gli ascolti tv, cresce intanto lo show di Stefano De Martino mentre cala ancora La pupa e il secchione di Barbara D’Urso.

A cura di Ilaria Costabile

La partita tra Turchia e Italia in onda su Rai1 ha sbaragliato gli ascolti tv nella serata di martedì 29 marzo conquistando il podio, seguita dall'ormai film cult "Il diavolo veste Prada" su Canale 5 che ha comunque sfiorato i due milioni e mezzo di telespettatori, nonostante sia stato proposto in svariati momenti dell'anno. Scende ancora, invece, il reality di Barbara D'Urso. La nuova formula de "La pupa e il secchione" non convince il pubblico che, infatti, non premia lo show che continua a calare nelle percentuali di share e in quanto a telespettatori superano di poco il milione. Insomma, già il programma era stato riesumato e non godeva di un grande riscontro da parte del pubblico, in questa nuova versione, quindi, non c'è nulla che attiri davvero e che spinga a selezionare Italia 1 come scelta di intrattenimento per la serata.

Stasera Tutto è Possibile cresce negli ascolti

Leggera crescita, invece, per Stasera Tutto è Possibile che si dimostra uno show perfettamente nelle corde di Stefano De Martino che si conferma un ottimo padrone di casa e ha portato la prima serata di Rai2 a toccare i due milioni di telespettatori, attestandosi come programma più visto. Uno scatto in avanti per la seconda rete della Rai che, infatti, raggiunge uno dei risultati più alti in termini di ascolti dall'inizio della stagione tv.

Ascolti tv martedì 29 marzo 2022

Nella serata di ieri, martedì 29 marzo 2022, su Rai1 la partita che si è giocata tra Turchia-Italia entrambe assenti ai prossimi mondiali, ha conquistato 5.206.000 spettatori con il 21.6% di share. Su Canale5 Il diavolo veste Prada ha interessato 2.487.000 spettatori arrivando ad uno share del 12%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile raggiunge i 1.986.000 spettatori con l’11% di share. Su Italia1 La Pupa e il Secchione Show arriva a 1.228.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 #Cartabianca è stata la scelta di 1.128.000 spettatori registrando il 5.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro è stato seguito da 947.000 spettatori arrivando al 5.6% di share. Su La7 DiMartedì segna 1.236.000 spettatori toccando il 6.1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Special Edition ha registrato 419.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove Solo 2 ore è visto da 360.000 spettatori (1.6%).