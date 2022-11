La partita Portogallo – Uruguay conquista gli ascolti, il GFVip è in crescita I Mondiali di calcio primeggiano agli ascolti tv con la partita Portogallo – Uruguay. A seguire, il Grande Fratello Vip continua a migliorare.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I Mondiali, come da prassi di queste ultime settimane, conquistano gli ascolti tv raggiungendo picchi altissimi di share, confermando la passione degli italiani per il calcio, anche quando la Nazionale non è in campo. È così, quindi, che in prima serata su Rai, la partita Portogallo – Uruguay, in onda lunedì 28 novembre, ha conquistato il podio degli ascolti tv.

In seconda posizione c'è il Grande Fratello Vip che, rispetto agli appuntamenti precedenti, è salito sia in numero di telespettatori che in fatto di share, attestandosi tra i programmi più seguiti della tv, con le sue dinamiche, i botta e risposta tra studio e dimora di Cinecittà, oltre ai racconti dei gieffini che animano le puntate.

Tra le proposte della prima serata anche la puntata di Report, la trasmissione di inchiesta giornalistica di Rai3, ha conquistato l'attenzione di quasi due milioni di telespettatori, a conferma del fatto che l'approfondimento è sempre ben accetto in tv.

Ascolti tv lunedì 28 novembre 2022

Nella serata di ieri, lunedì 28 novembre 2022, su Rai1 il match dei Mondiali di Calcio Portogallo-Uruguay è stato visto da 6.493.000 spettatori arrivando al 29.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.57 all’1.22 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.811.000 spettatori registrando il 22.8% di share. Su Rai2 Il Ritorno dell’Eroe è stata la scelta di 1.027.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Italia 1 Bastille Day – Il Colpo del Secolo ha interessato 1.275.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 Report ha catturato l'attenzione di 1.909.000 spettatori segnando uno share del 10.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha registrato 827.000 spettatori arrivando al 5.7% di share. Su La7 Grey’s Anatomy è stato seguito da 390.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 la quinta stagione di Gomorra – La Serie segna 474.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Tutte lo Vogliano ha raccolto 313.000 spettatori con l’1.6%.