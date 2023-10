La frecciata di Elena D’Amario su Alessandra Celentano, è tensione ad Amici 23 Il battibecco tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano è stato tra i momenti salienti dell’ultimo pomeridiano di Amici 23. Secondo la professionista, l’insegnante sarebbe stata troppo severa nel giudizio all’esibizione di Nicholas Borgogni, allievo di Raimondo Todaro.

A cura di Sara Leombruno

Il battibecco tra la ballerina professionista Elena D'Amario e Alessandra Celentano è stato uno dei momenti salienti dell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 23. Dopo l'esibizione con Nicholas Borgogni, studente di Raimondo Todaro, l'insegnante aveva chiesto a D'Amario di rimanere in studio per realizzare una dimostrazione tecnica da far replicare all'allievo. A quel punto Elena, ritenendo troppo severa le scelta della maestra, si era lasciata scappare una frecciata nei suoi confronti: "Nicholas, non ti preoccupare, il mondo del partnering sa", aveva detto la ballerina, riferendosi al fatto che nel passo a due lui fosse uno dei più forti in gara, nonostante le lacune tecniche recriminate da Celentano. Il siparietto, durante il quale la ballerina faceva riferimento alla sua celebre frase "Il mondo della danza sa", è diventato presto virale sui social.

I precedenti tra Elena D'Amario e Alessandra Celentano

Non è la prima volta che Elena D'Amario e Alessandra Celentano dimostrano che tra loro non scorra buon sangue. Nell'edizione del 2021, infatti, addirittura l'insegnante aveva cacciato dalla sala prove la professionista, accusandola di essersi comportata in modo scorretto, avendo espresso un giudizio personale su alcune critiche che la maestra aveva rivolto a Rosa Di Grazia quando il suo compito sarebbe quello danzare. "Elena, non sei qua per fare l'avvocato difensore. Non è nuovo, lei studia da non so quanto tempo. Non te lo permetto. Sei venuta qui per vedere? Stai al tuo posto", le aveva detto la Celentano. A quel punto, l'aveva invitata a lasciare la sala.

Le critiche sui social

C'è chi, però, non ha gradito particolarmente il comportamento della professionista. A criticare il comportamento della ballerina è stato Valerio Guidorizzi, coreografo e direttore artistico dell'Accademia Danza Napoli. In un video postato su Tik Tok, il maestro di danza ha definito poco professionale il comportamento di D'Amario: "Elena, come al solito con il suo protagonismo fuori luogo, pur di ricevere applausi, esordisce prendendo in giro una vecchia frase della Celentano – ha scritto – Questa donna senza pubblico è finita. Non è una frase da dire a un ragazzo che deve studiare, lo fa illudere a favore di se stesso. Come al solito, invece del silenzio a volte si sceglie di parlare a sproposito, proprio come fanno alcuni sui social che senza ave fatto danza parlano di tecnica".