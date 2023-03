La copertina dedicata ad Amici Serale senza Maria De Filippi: i prof la omaggiano perché ci sia I professori di Amici 2023 rendono omaggio a Maria De Filippi sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, prima della fase del Serale. Assente fisicamente nella foto, la conduttrice è “presente” sulle t-shirt di Emmanuel Lo, Rudy Zerbi e Raimondo Todaro.

A cura di Elisabetta Murina

I professori di Amici 2023 rendono omaggio a Maria De Filippi a un passo dal Serale, che inizierà ufficialmente sabato 18 marzo. Alcuni coach della scuola, in particolare Emmanuel Lo, Raimondo Todaro e Rudy Zerbi hanno scelto di indossare una t-shirt con il viso della conduttrice posando per la copertina di TV Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola da martedì 14 marzo.

La copertina di TV Sorrisi e Canzoni omaggia Maria De Filippi

Maria De Filippi, da anni, è la colonna portante di Amici. Alla conduzione della trasmissione fin dalla sua primae dizione, nelle ultime settimane si è allontanata temporaneamente dalla tv per via della perdita del marito e compagno di vita Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio. Ed è probabilmente per questo motivo che, nel momento in cui è stata scattata la foto della copertina di TV sorrisi è canzoni, De Filippi fosse assente, almeno fisicamente. A guardare bene l'immagine, infatti, il suo volto c'è ed è ben evidente nelle t-shirt indossate dai professori Rudy Zerbi, Emmanuel Lo e Raimondo Todaro, per posare insieme al resto dei coach e agli allievi ammessi. Un gesto dal forte valore simbolico per rendere omaggio alla conduttrice, da sempre protagonista e prima sostenitrice dei giovani talenti del ragazzi in gara.

La copertina di TV Sorrisi e Canzoni del 14 marzo

La copertina del 2021 prima della finale di Amici

"Meravigliosa Maria", era invece il titolo che si leggeva sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni nel numero di maggio 2021, a un passo dalla finale di quella edizione di Amici. In primo piano, a occupare l'intera pagina, il viso della conduttrice Maria De Filippi, che tra le pagine del settimanale raccontava l'ennesimo successo di una stagione televisiva prossima alla fine. Un'immagine totalmente diversa da quella di quest'anno, dove compare grazie al gesto dei professori, probabilmente perché lei stessa ha deciso di allontanarsi temporaneamente a causa del lutto, per poi tornare a lavorare perché "è così che mi è stato insegnato".