video suggerito

Katia Follesa e Valeria Graci svelano i motivi della separazione artistica: “È stato doloroso per entrambe” Katia Follesa e Valeria Graci, ospiti a Verissimo, raccontano la verità sui motivi che hanno portato alla separazione del loro duo comico nel 2012: “Per due anni non ci siamo parlate”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ospiti a Verissimo nella puntata di domenica 2 novembre, Katia Follesa e Valeria Graci parlano del loro ritorno in scena come duo comico. A Silvia Toffanin, poi, raccontano come hanno vissuto la loro separazione professionale nel 2012: "Per due anni non ci siamo parlate, è stato doloroso".

Katia Follesa: "Eravamo l'unica coppia di donne a Zelig"

Valeria Graci chiarisce che, nonostante per un periodo si sia allontanata da Katia Follesa, non l'ha mai sostituita con nessuno. "Non ho mai perso in questi anni la complicità con Katia. C'è stato un momento in cui non ci siamo parlate e abbiamo preso strade diverse ma abbiamo avuto il coraggio di mandarci a quel paese – chiarisce Graci – Tutte le cose che non andavano ce le siamo sempre dette ed è questo il motivo per cui dopo tanti anni siamo ancora qua, più forti di prima e in maniera onesta". Katia Follesa concorda con la collega, aggiungendo che all'inizio della loro carriera erano le uniche donne a Zelig. "Abbiamo ricevuto delle proposte singole e succede che dopo tanti anni qualcosa si rompe, senza una reale spiegazione. Valeria poi si è trasferita a Roma, io sono rimasta a Milano – aggiunge Follesa – È stato doloroso, sia per lei che per me. Per due anni non ci siamo parlate. Questo duo, però, nasceva da un'amicizia. Quindi dopo esserci confrontate siamo andate avanti". A riunirle è stato il coraggio di scusarsi l'una con l'altra.

Katia Follesa e la separazione da Angelo Pisani: "Rimaniamo una famiglia"

A settembre scorso Katia Follesa e Angelo Pisani avevano annunciato la loro rottura. "La separazione per molti non è rosea e ci si fa male. Nel nostro caso è stato propedeutico per tutelarci. Avevamo capito che c'erano delle difficoltà a stare insieme – chiarisce Follesa – Nonostante la terapia di coppia rimaneva questa tensione e ansia, così abbiamo deciso di percorrere due strade differenti pur rimanendo una famiglia".