Jeremias Rodriguez non ce la fa più: “Sono arrivato al limite, ho bisogno della mia fidanzata” All’Isola dei famosi 2022, Jeremias Rodriguez è sempre più stanco. Il naufrago è ormai deciso a lasciare il reality.

A cura di Daniela Seclì

Foto IPA

La puntata dell'Isola dei famosi 2022 trasmessa il 14 aprile, si è rivelata particolarmente intensa per Jeremias Rodriguez. Deluso dalla sconfitta al televoto di suo padre Gustavo, il naufrago si è dimostrato polemico e insofferente. I suoi compagni di avventura lo hanno nominato in massa, probabilmente accontentando la sua stessa richiesta. Dopo la puntata, ecco quale è stata la reazione di Jeremias Rodriguez.

Jeremias Rodriguez va in nomination e tira un sospiro di sollievo

Una volta tornato su Playa Tiburon, Jeremias Rodriguez si è detto sollevato all'idea di essere andato in nomination. Era proprio quello che desiderava: "Sono andato in nomination come volevo, quindi va bene così". Ha ammesso di non temere affatto l'idea di sottoporsi al giudizio del televoto, perché spera che possa servire a interrompere la sua esperienza all'Isola dei famosi 2022: "Questa nomination la volevo. Sono arrivato al limite, mi sono proprio stancato". Il motivo del suo malessere sembra non essere legato solo all'assenza del padre.

Il naufrago sente la mancanza della fidanzata Deborah Togni

Ilona Staller si è avvicinata a Jeremias Rodriguez per capire se avesse bisogno di sfogarsi un po' dopo una puntata intensa, che lo ha visto anche scontrarsi con Nicolas Vaporidis. Il fratello di Belén Rodriguez ha confidato a Ilona di sentire tantissimo la mancanza della fidanzata Deborah Togni. Ha bisogno di lei: "Ho bisogno della mia fidanzata e di riabbracciare la mia vita che è bellissima. È proprio bella, la mia famiglia, i miei nipoti, non vedo l'ora giuro". Dunque, Jeremias sembra essere ormai pronto a lasciare il reality. Non resta che attendere la puntata dell'Isola dei famosi 2022 in onda lunedì 18 aprile, per scoprire se gli spettatori decideranno di accontentarlo o se preferiranno eliminare Estefania Bernal e Roger Balduino.