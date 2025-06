Isola, la resa dei conti tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi: “Ho capito che non eri quello che avevo percepito”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Fonte: IPA / La Fata

Manca sempre meno alla finale dell'Isola dei Famosi 2025 e in Honduras i naufraghi colgono gli ultimi giorni a disposizione per discutere sull'evoluzione dei loro rapporti. È quanto accaduto a Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi, che si sono concessi un lungo confronto che li ha portati a capire cosa li abbia spinti nel corso del tempo, dopo vari alti e bassi, ad avvicinarsi: “Ho capito che Mario non era quello che avevo percepito”.

Il confronto tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi

Mario e Teresanna sono stati fin da subito tra i protagonisti di quest'edizione dell'Isola. L'uno giornalista, l'altra ex volto ricorrente della televisione, i due si sono distinti per un carattere deciso, che li ha spesso portati a discutere con gli altri concorrenti. Proprio in questo, però, si sono riscoperti simili: "I caratteri forti spesso possono essere caratteri sgradevoli, ma spesso l’alternativa è non avere carattere”, le parole di Adinolfi. "Mi hai ascoltato, ti ho ascoltato, ci siamo incuriositi perché tu sei cambiato, hai cambiato atteggiamento verso di me", gli ha spiegato la napoletana, cercando di ragionare sull'evoluzione del loro rapporto. E ancora: "C'è stato un momento, dopo l'ennesima discussione, in cui mi ha chiesto se tra noi ci fosse ancora acredine con uno sguardo che era diverso dalle altre volte".

"Ho capito che Mario non era quello che avevo percepito"

Il tempo trascorso insieme in Honduras ha portato Pugliese a una nuova consapevolezza sul giornalista: "Ho capito che Mario non era quello che avevo percepito". Dal canto suo, però, Adinolfi ha spiegato perché spesso si sia divertito a creare discussioni con lei:

Teresanna puoi farla avvampare con poco e io sono fuoco di natura, senza fuoco non c'è vita sulla spiaggia e sull'Isola. Io trovo più semplice andare d'accordo con chi è diverso da me, proprio perché trovo l'incastro interessante.