Isola dei Famosi, Ilona Staller infuriata con Vaporidis: "Sono inca**ata nera con te, pentiti"

A cura di Andrea Parrella

Sfuriata di Ilona Staller all'Isola dei Famosi. Durante la puntata del 25 aprile Staller si è rivolta in modo molto duro nei confronti di Nicolas Vaporidis, dopo aver ascoltato le parole di quest'ultimo che, alle sue spalle, l'ha sostanzialmente accusata di non fare abbastanza per il gruppo. "Sono incazzata nera con te – ha detto Staller al momento di un confronto – mi hai calunniato e mi ha fatto molto male come donna. Come ti salta in mente di dire che mi elimineresti dal gruppo? Pentiti".

La risposta di Vaporidis non si è fatta attendere: "Scusa, mi dispiace moltissimo e quelle parole le ho dette con Eduardo in un contesto di maschi al bar che capisco sia brutto da sentire. Mi sono scusato anche fuori dalle telecamere, come artista ho grande stima di te". Tuttavia l'attore non ha rinnegato la sua opinione, pur pentendosi dei modi:

Per quel che riguarda la giocatrice, io quello che ho detto un po' lo penso, credo tu abbia fatto il minimo sindacale da quando sei qui. Il pensiero di te giocatrice ce l'ho ancora e l'ho espresso in modo brutto. Ho utilizzato toni stronzi e spero che tu mi possa perdonare perché umanamente io non ho nulla contro di te.

L'accusa di Luxuria

Dopo il chiarimento è intervenuta Vladimir Luxuria, che ha contestato tutto il gruppo di cercare l'eliminazione di Ilona Staller per il timore nei suoi confronti: "Voi nominate Ilona non perché non fa nulla, ma perché la temete come personaggio forte. Ogni volta trovate una scusa per nominarla e non dire la verità".

L'eliminazione di Ilona Staller, Edoardo Tavassi resta sull'Isola

Poco dopo, l'avventura di Ilona Staller all'Isola dei Famosi sembra essersi conclusa definitivamente, visto il risultato del televoto che ha decretato la sua eliminazione in modo netto. Oltre l'80% delle persone hanno votato per la permanenza sull'Isola di Edoardo Tavassi, giunto sull'Isola da quasi sconosciuto e diventato uno dei personaggi centrali di questa edizione.