video suggerito

Isola dei famosi 2024, Valentina Vezzali eliminata: tre naufraghi in nomination La nona puntata dell’Isola dei famosi 2024 si è conclusa con l’eliminazione di Valentina Vezzali. I naufraghi finiti al televoto, invece, sono stati Greta Zuccarello, Aras Senol e Artur Dainese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata dell'Isola dei Famosi del 19 maggio 2024, Valentina Vezzali è stata eliminata dal televoto che la vedeva protagonista con Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye, Samuel Peron e Valentina Vezzali. La naufraga Karina ha conquistato il titolo di leader, mentre in nomination sono finiti Artur Dainese, Aras Senol e Greta Zuccarello.

Chi è l’eliminato della puntata del 19 maggio dell’Isola dei famosi

Samuel Peron è stato il primo a salvarsi al televoto con il 40% di voti. Vladimir Luxuria, dopo aver annunciato il primo naufrago salvo, ha aperto un nuovo televoto flash volto a decidere l'eliminato della serata. Una volta chiuso, ha svelato che la più votata è stata Valentina Vezzali. Queste le percentuali ottenute al televoto alla domanda "Chi vuoi eliminare?":

Alvina 9%

Artur 10%

Khady 39%

Valentina 42%

Chi sono i concorrenti in nomination

Al termine della nona puntata de L’isola dei Famosi a finire al televoto per effetto dei voti del gruppo sono stati Artur Dainese e Greta Zuccarello. Il concorrente nominato dalla leader Karina, invece, è stato Aras Senol.

Cosa è successo nella puntata del 29 aprile e chi è il leader

La puntata dell'Isola dei Famosi di domenica 19 maggio si è aperta con le diverse discussioni che si sono accese in Honduras negli ultimi giorni. Alcuni concorrenti si sono scagliati contro Alvina perché, stando alle parole dei suoi compagni di avventura, non collaborerebbe nei lavori di tutti i giorni. Matilde Brandi ha dichiarato: "Non merita di stare qui". Dopo i dibattiti, è arrivata la sorpresa per Matilde che ha potuto riabbracciare il compagno Francesco, giunto in Honduras per lei. A essere eliminata, invece, è stata la naufraga Valentina Vezzali che abbandona il gioco per tornare in Italia. Sorpresa per Khady che ha ottenuto la possibilità di leggere una lettera di sua madre, privilegio al quale la naufraga ha rinunciato per poter mantenere una maggiore razione di riso per il gruppo per l'intera settimana. La nuova leader è risultata essere Karina, mentre a finire al televoto sono stati Artur, Greta e Aras.