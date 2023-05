Isola dei Famosi 2023, nessun eliminato: Marco Predolin abbandona, Nathaly resta su Playa Sant’Elena Nella puntata di lunedì 2 maggio dell’Isola dei Famosi, nessuno dei naufraghi è stato eliminato. Nathaly Caldonazzo è rimasta a Playa Sant’Elena, mentre Marco Predolin e Claudia Motta per problemi di salute hanno dovuto abbandonare il reality. In nomination ci sono Christopher, Cristina Scuccia e Andrea Lo Cicero.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda martedì 2 maggio, non c'è stato nessun reale eliminato, sebbene due naufraghi abbiano dovuto lasciare il reality per problemi di salute. Nel frattempo continuano le nomination e tre sono in concorrenti che sono finiti al televoto, a contendersi la permanenza a Cayo Cochinos sono Andrea Lo Cicero, Christopher e Cristina Scuccia.

Nessun eliminato nella puntata del 2 maggio

La puntata di martedì 2 maggio ha riservato parecchi colpi di scena per il pubblico che, infatti, nonostante l'esito del televoto avesse decretato la fuoriuscita di Nathaly Caldonazzo, che si era dovuta scontrare con Fiore Argento e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, la naufraga non ha perso l'occasione di continuare il reality per conto suo, accettando di rimanere a Playa Sant'Elena. Lì, d'altra parte, si trovava anche Marco Predolin, eliminato della scorsa puntata che, però, per motivi di salute ha dovuto lasciare il gioco. Un altro abbandono che nulla ha a che vedere con il televoto è quello di Claudia Motta alla quale è stato consigliato dai medici di abbandonare il reality a seguito dell'infortunio dei giorni scorsi, durante un'escursione. Sarebbe troppo gravoso per la ragazza, infatti, continuare a sforzarsi e mantenere i ritmi dell'Isola.

Marco Predolin spiega le motivazioni del suo abbandono

Il conduttore ha dimostrato di saper gestire la sua permanenza in solitaria su Playa Sant'Elena, subito dopo l'esito del primo televoto, ma come ha ben spiegato sui suoi social, per cause di forza maggiore ha dovuto lasciare il reality. "Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto!" scrive l'ormai ex naufrago e continua: "Ci tengo a precisare che uscire non è stata una mia decisione, ma della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata". Il messaggio poi si conclude con un congedo in cui ringrazia chi lo ha supportato in questo percorso: "Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio".

Chi sono i concorrenti nominati della puntata di lunedì 2 maggio

Non sono mancate, quindi, le nomination segrete che hanno inizio nella Palapa. I primi a manifestare il proprio voto sono i Jalisse che fanno il nome di Christopher, arrivano poi Noise e Mazzoli che votano Cristina Scuccia. La nuova coppia formata da Gianmaria Sainato e Pamela Camassa decide di votare Christopher. Las Chicas e Los Hombres faranno le loro nomination palesi, scrivendo il nome di chi vogliono votare su una lavagnetta da alzare contemporaneamente. Andrea Lo Cicero e Luca votano Christopher che, a sua volta, fa il nome di Andrea. Cristina, invece, vota Christopher, mentre Fiore Argento, Helena Prestes e Corinne Clery votano Andrea. Infine, Simone Antolini che è il leader, concordandosi con il compagno Alessandro Cecchi Paone, scegli di mandare al televoto Cristina Scuccia.

Un nuovo naufrago all'Isola dei Famosi

Nella puntata di lunedì 2 maggio i naufraghi hanno potuto fare la conoscenza di un nuovo compagno d'avventura, si tratta di Gianmaria Sainato. Blogger senza peli sulla lingua, già nella sua presentazione non si è tirato indietro nell'offrire una sua sagace panoramica sui concorrenti di questa edizione, attirando sin da subito le simpatie del pubblico. Il suo ingresso è nel gruppo degli Accoppiados, accanto a Pamela Camassa.