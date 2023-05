L’Isola dei famosi 2023, Nathaly Caldonazzo deve lasciare Playa Tosta È Nathaly Caldonazzo ad abbandonare Playa Tosta nel corso della puntata dell’Isola dei famosi di martedì 2 maggio. La naufraga deve abbandonare Cayo Cochinos e sbarcare sull’Isola di Sant’Elena.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi 2 maggio 2023 è in onda – eccezionalmente di martedì – la terza puntata dell’Isola dei famosi. A dovere abbandonare Cayo Cochinos è stata Nathaly Caldonazzo. Ma la naufraga non dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Si trasferirà sull’Isola di Sant’Elena, in attesa della sua occasione per poter rientrare in gioco.

Chi è stato eliminato nella puntata del 2 maggio

A dovere abbandonare Cayo Cochinos nella puntata dell’Isola dei famosi del 2 maggio 2023 è stata Nathaly Caldonazzo. I naufraghi che si sono scontrati al televoto con la concorrente sono stati Fiore Argento e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. La prima a salvarsi è stata la figlia del celebre regista Dario Argento. Per Nathaly l’avventura sull’Isola non è terminata. Sbarcherà sull’Isola di Sant’Elena in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro.

Cosa è successo nella puntata del 2 maggio dell’Isola dei famosi 2023

La puntata dell’Isola dei famosi in onda martedì 2 maggio 2023 è cominciata con la notizia del ritiro dal gioco di Claudia Motta. La naufraga, vittima di un infortunio, ha dovuto abbandonare il programma. Ilary Blasi ha successivamente approfondito il difficile rapporto tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo che, dopo le prime liti, hanno deciso di proseguire sulla strada inizialmente battuta. Difficile trovare un punto di incontro tra i due. Ma l’eliminazione della naufraga ha risolto il problema: per il momento, Cecchi Paone e Nathaly non dovranno più incontrarsi. Spazio all’arrivo a sorpresa di Asia Argento, arrivata in Honduras per fare una sorpresa alla sorella Fiore.