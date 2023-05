Isola dei famosi 2023, le anticipazioni della puntata del 15 maggio: in arrivo un televoto flash La puntata dell’Isola dei famosi di lunedì 15 maggio regalerà ampio spazio a Cristina Scuccia, protagonista di una prova che consentirà al suo gruppo di ottenere un beneficio. Spazio peri un televoto flash che deciderà chi tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni rientrerà in gioco.

Secondo le anticipazioni diffuse da Pipol Tv, sarà Cristina Scuccia la protagonista della puntata dell’Isola dei famosi in onda lunedì 15 maggio. L’ex suora, concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi con il supporto degli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi e dell’inviato in Honduras Alvin, sarà protagonista di uno dei momenti più importanti della puntata.

La prova per Cristina Scuccia

La naufraga affronterà una delle prove più iconiche dell’Isola. Dimostrando il suo coraggio e la sua capacità di resistenza, Cristina avrà la possibilità di guadagnare un significativo beneficio per il suo gruppo. Cristina, fin dall’inizio del gioco, non si è distinta per particolari abilità fisiche. Il punto di forza della sua partecipazione al reality resta la sua storia personale: il passato da suora e la scelta di tornare allo stato laico, abbandonando il velo. Ma nuovi e inaspettati dettagli relativi alla sua vita privata potrebbero essere svelati nel corso del gioco. Per il momento, tuttavia, Cristina ha lasciato intendere di non essere pronta a condividere più di quanto reso pubblico fino a oggi.

Il televoto flash all’Isola dei famosi 2023

Il pubblico, nel corso della settimana, è stato chiamato a scegliere il naufrago al quale consentire di restare in gioco. Aperto un maxi televoto tra Fiore Argento, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Il meno votato tra loro lascerà Playa Tosta per approdare all’Isola di Sant’Elena. Da quest’ultima isola, invece, partirà un televoto flash che consentirà agli spettatori di decidere chi tra Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo riportare sull’Isola principale dopo la precedente eliminazione. Inoltre, Claudia Motta, Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone saranno ospiti in studio. L'appuntamento con la quinta puntata dell'Isola dei famosi è per lunedì 15 maggio alle ore 21.25 su Canale5.