Isola, Adinolfi e l’accesa lite con Teresanna Pugliese per il cocco: “Se menti così, sei una brutta persona”

A cura di Elisabetta Murina

All'Isola dei Famosi 2025 è scoppiato il cocco- gate. Mario Adinolfi ha accusato Teresanna Pugliese di aver rubato un pezzo di cocco e tra i due in breve è scoppiata un'accesa discussione. Se il giornalista pensa che la naufraga sia una bugiarda, lei si difende sostenendo di essere temuta. Ecco cosa è successo.

La lite tra Adinolfi e Teresanna per il cocco

Come si è visto nel daytime, Mario Adinolfi ha accusato Teresanna Pugliese di aver erubato un pezzo di cocco: "Non lo hai preso tu? Riesci a mentire così, seduta accanto a me". La naufraga si è difesa: "Ho passato il cocco da un'altra parte perché c'erano le formiche". E ha poi rimproverato il giornalista per il fatto di aver alzato la voce: "Dito e voce, miraccomando. Il primo bugiardo sei tu".

Teresanna si è poi sfogata con le telecamere riguardo al cocco-gate, spiegando: "Mario dice che è qui per lanciare bombe e a chi, se non a me, quelle più grandi?". Adinolfi non ha intenzione di fare un passo indietro e ha continuato ad accusare la naufraga con parole anche pesanti: "Sai quello che hai fatto e menti. Se sai mentire così, sei una brutta persona. Sei bugiarda e sono pericolose le persone così". Teresanna infine ha concluso: "Fare un processo all'intenzione per un eventuale pezzettino di cocco, l'unica cosa che mi fa pensare è che probabilmente Mario mi teme e non solo lui".

La stanchezza di Teresanna Pugliese all'Isola

Proprio poco prima della diretta dell'11 giugno, Teresanna si era sfogata con Chiara Balistreri parlando della sua stanchezza e del fatto che la fame e il caldo iniziassero a farsi sentire con insistenza. La naufraga era convinta che avrebbe perso la pazienza: "Darò i numeri, mi dovranno mettere la camicia di forza". "Usciremo da qua con una camicia di forza", ha risposto l'amica condividendo il suo stato d'animo.