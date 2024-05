Isola 2024, Joe Bastianich: “Una cosa brutta e stupida”, la protesta in diretta e la reazione di Luxuria

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata dell'Isola dei famosi 2024 trasmessa lunedì 6 maggio, Joe Bastianich ha protestato in diretta. Un momento a lui dedicato mostrava come, nel corso di questa esperienza, stia imparando ad esternare le sue emozioni. Poi, però, sono arrivate le critiche di Daniele Radini Tedeschi che lo ha accusato di pensare solo al profitto, a suo dire tutto ciò che Bastianich dice "puzza di capitalismo". Il concorrente ha chiesto spiegazioni a Vladimir Luxuria.

Le accuse di Daniele Radini Tedeschi a Joe Bastianich

Vladimir Luxuria ha trasmesso un video che mostrava il modo in cui Joe Bastianich sta vivendo l'Isola dei famosi 2024. Nel breve filmato, il naufrago ha raccontato che questa esperienza lo ha portato a fare davvero i conti con se stesso, perché nel reality è "una persona normalissima", non ha i "super poteri" che la sua carriera gli ha dato nella vita di tutti i giorni. Inizialmente si è chiuso nei confronti dei suoi compagni di avventura, ma pian piano è riuscito sempre più ad apprezzarli e ha imparato a dimostrare le sue emozioni e ad affrontare le sue debolezze. In studio, tuttavia, Daniele Radini Tedeschi – che nei giorni scorsi si è ritirato dal reality – ha dimostrato di non lasciarsi incantare dalle sue parole:

Questo tuo video, questa tua confessione purtroppo a me non la dà a bere. Io sento sempre puzza di capitalismo in quello che dici, noi siamo antropologicamente incompatibili. Quando sono tornato in Italia, ho sentito dei tuoi confessionali con parole ingiuste nei miei confronti. Siamo due persone lontanissime, abbiamo due visioni della vita diverse, tu ragioni con la qualità-prezzo, con il profitto, con la plutocrazia. La tua è una ricerca assoluta del profitto. Quando peschi dei pesci per te è una sofferenza non poterli vendere a 80 dollari nei tuoi ristoranti.

La replica di Joe Bastianich

Lapidario Joe Bastianich: "Le persone un po' ignoranti così, bisogna lasciarle parlare. Non mi conosce come persona". Daniele Radini Tedeschi ha rispedito l'accusa al mittente: "Ignorante sarai tu". Poi, Bastianich si è rivolto direttamente a Vladimir Luxuria con la quale ha protestato:

Vladi ho una domanda per voi lì in regia. Perché abbiamo trasformato un momento così vero, autentico, intelligente, comunicativo con il pubblico, in una cosa così brutta, minimale e francamente stupida?

La replica della conduttrice è stata: "Semplicemente perché bisogna essere pronti, quando si fa il naufrago all'Isola dei famosi, a sentire delle cose che piacciono e delle cose che non piacciono".