Imbarazzo alla BBC, audio di un video hard in diretta: il conduttore Gary Lineker non si trattiene Imprevisto durante “Match of the day”, programma di approfondimento di BBC 1 sul calcio, dove è partito un audio di un orgasmo femminile ad alto volume e Il conduttore non è riuscito a controllare le risate. Scuse dell’emittente.

A cura di Andrea Parrella

Il bello della diretta, è la frase che piace molto agli appassionati di televisione per spiegare gli imprevisti. Dopo stasera ne sapranno qualcosa in più Gary Lineker e gli ospiti di Match of The Day, il programma della BBC dedicato al calcio e, in particolare, al racconto delle partite di FA Cup. Durante un momento di dibattito, si è improvvisamente sentito l'audio di un porno a tutto volume, quasi a coprire la voce degli stessi commentatori. Dopo pochi secondi, il conduttore ed ex calciatore Gary Lineker, che aveva provato a trattenersi da una reazione scontata, nel dare la linea all'inviato dallo stadio Alan Shearer, non è riuscito a trattenere una risata, con una chiara allusione divertita al rumore che si sentiva in studio.

Le spiegazioni di Gary Lineker via Twitter

In serata ad aggiungere elementi per la risoluzione del mistero dell'audio partito all'improvviso è stato proprio il conduttore, che ha proseguito nel commentare con tono divertito la vicenda. Pubblicando sui social un tweet con la foto di un registratore ricoperto di nastro adesivo, scrivendo: "Bene, abbiamo trovato questo registratore sul retro del set. Come sabotaggio, è stato piuttosto divertente".

Il conduttore chiude la trasmissione con sarcasmo

Ma non è stato il solo commento di Lineker al momento di imbarazzo accaduto durante la trasmissione di questa sera. Il conduttore, infatti, ha chiuso il programma con ironia che è perfettamente in linea con il suo personaggio. Lineker ha preferito la via del sarcasmo per chiudere la serata e, riferendosi all'esultanza per il gol segnato dal calciatore del Liverpool Harvey Elliot: "Il suo gol di stasera è stato da urlo, non l'unico che abbiamo ascoltato stasera".

Le scuse della BBC

A poche ore dall'accaduto sono arrivate le scuse direttamente dalla BBC, che come noto è un'emittente pubblica al pari della Rai. Attraverso i social si leggono le parole del portavoce dell'azienda: "Ci scusiamo con i nostri telespettatori che si sono sentiti offesi da quanto accaduto durante la copertura dal vivo degli eventi calcistici di questo pomeriggio. Stiamo investigando per capire cosa sia accaduto".