Il Volo accompagna la Vigilia degli italiani: il trio conquista il pubblico e vince agli ascolti tv Ascolti tv sabato 24 dicembre: oltre 3 milioni di italiani hanno accompagnato il cenone della Vigilia di Natale con la musica de Il Volo. Per Una poltrona per due oltre 1 milione di spettatori.

A cura di Gaia Martino

La Vigilia di Natale si trascorre in famiglia e la televisione diventa di compagnia più che fonte di intrattenimento. Oltre 3 milioni di italiani ieri sera hanno accompagnato il loro cenone con le canzoni natalizie intonate da Il Volo. Il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ha regalato un concerto natalizio, in onda in esclusiva su Canale 5: si sono esibiti su un palco speciale alle porte di Gerusalemme. Vincono loro il primo posto agli ascolti tv, al secondo Italia 1 con il film cult Una poltrona per due.

Gli ascolti tv di sabato 24 dicembre

Ieri sera, sabato 24 dicembre, oltre 3 milioni di italiani hanno accompagnato la serata della Vigilia con Il Volo. Su Canale 5 il concerto di Natale Il Volo – Natale a Gerusalemme ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.169.000 spettatori con uno share del 23.6%. Il trio vince così la serata per gli ascolti tv. Al secondo posto si piazza Italia 1. 1.948.000 spettatori con il 14.2% hanno scelto Una poltrona per due in onda in prima serata come da tradizione. Su Rai1 la prima tv di Io sono Babbo Natale ha conquistato 1.474.000 spettatori pari all’11% di share, Rai Due con Non ti presento i miei ha intrattenuto 603.000 spettatori con il 4.1 % di share. Rai 3 con Il meglio del Festival del Circo di Montecarlo ha totalizzato 1.269.000 spettatori con il 9.3 % di share. Su Rete4 Vacanze romane è stato visto da 370.000 spettatori (2.7%). Su La7 Una Giornata Particolare ha registrato 294.000 spettatori con il 2.1%, Tv8 con Un Natale regale ha segnato 290.000 spettatori (2%). Sul Nove Freddie Mercury – L’immortale è seguito da 403.000 spettatori con il 3.4% di share. Sul Canale 20 del DT è stato trasmesso il film della saga Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello ed è stato la scelta di 328.000 spettatori (2.8%). Su Rai4 Mr. & Mrs. Smith ha totalizzato 211.000 spettatori (1.5%).