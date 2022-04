Il finale di Ultima Fermata cresce di poco agli ascolti tv, ma chiude senza convincere il pubblico Mercoledì 13 aprile è andata in onda la puntata finale di Ultima Fermata che, in fatto di ascolti, ha registrato un leggero aumento rispetto alla settimana scorsa ma comunque non è riuscita a conquistare il pubblico. Lo show è stato visto 1.750.000 spettatori pari all’11.8% di share, battuto Migliori Nemici su Rai1, che ha totalizzato 2.331.000 spettatori pari al 12.2% di share.

A cura di Elisabetta Murina

Nella serata di mercoledì 13 aprile il pubblico non ha premiato nessun programma in particolare in fatto di ascolti. Sono state diverse le proposte offerte ai telespettatori, dalla puntata finale di Ultima Fermata su Canale5, al film Migliori Nemici su Rai1 fino ai consueti appuntamenti settimanali con la fiction Volevo Fare la Rockstar 2, Le Iene e Chi l'ha visto? Nessuno sembra aver convinto fino in fondo il pubblico.

Gli ascolti tv di mercoledì 13 aprile

L'ultima puntata di Ultima Fermata, lo show condotto da Simona Ventura su Canale 5 in cui un gruppo di coppie ha scelto di dare un'ultima possibilità al loro amore, ha chiuso con un risultato leggermente migliore rispetto alla settimana, ma comunque al di sotto delle aspettative. Mercoledì 13 aprile il programma ha conquistato 1.750.000 spettatori pari all'11.8% di share, rispetto ai 1.707.000 con share del 10.6% della settimana scorsa. Un format che, quindi, non sembra aver conquistato il pubblico. A raggiungere il primo posto in fatto di ascolti nella serata del 13 aprile, seppur di poco, è stato il film Migliori Nemici su Rai1, che ha totalizzato 2.331.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 la fiction Volevo fare la Rockstar 2 ha interessato 929.000 spettatori pari al 4.7% di share, su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.268.000 spettatori (9.2% di share) e su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.099.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2%.

Gli ascolti delle altre reti

Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata ha conquistato 69.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 701.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su TV8 Speravo de Morì prima ha segnato l’1.3% con 271.000 spettatori, mentre sul Nove Snitch – L’Infiltrato ha catturato l’attenzione di 381.000 spettatori (1.9%).