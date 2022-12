Il film di Rai1 “Una scomoda eredità” conquista gli ascolti tv Il film di Rai1 “Una scomoda eredità” del ciclo “Purché finisca bene” conquista gli ascolti tv, sfiorando i quattro milioni di telespettatori.

La serata di giovedì 29 dicembre 2022, tra novità e titoli già lanciati in più occasioni nei palinsesti, ha visto trionfare il film tv con Chiara Francini, Cristiano Caccamo ed Euridice Axen e Cesare Bocci, che ha sfiorato i quattro milioni di telespettatori, toccando i risultati che solitamente interessano Rai1, che già da qualche tempo porta avanti il ciclo "Purché finisca bene", che porta sul piccolo schermo alcune storie, perlopiù romantiche, che però riescono ad appassionare il pubblico. A seguito della scomparsa di Pelè, avvenuta proprio ieri, su Canale 5 è stato mandato in onda un film che ricordasse il grande calciatore, visto da quasi due milioni di persone. Infine, un grande classico del cinema che, però, riesce sempre a catturare l'attenzione del pubblico è "Will Hunting- Genio Ribelle" che ha conquistato poco più di un milione di persone, nella prima serata di Italia1.

Nella serata di ieri, giovedì 29 dicembre 2022, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Una Scomoda Eredità ha catturato l'attenzione di 3.866.000 spettatori raggiungendo il 22.6% di share. Su Canale 5 il film Pelè per ricordare il campione scomparso nella serata di ieri è stato visto da 1.902.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 Frozen 2 – Il segreto di Arendelle è stato la scelta di 999.000 spettatori arrivando al 5.5% di share. Su Italia 1 Will Hunting – Genio Ribelle è stato visto da 1.109.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 La vita straordinaria di David Copperfield ha registrato 564.000 spettatori arrivando ad uno share del 3.2%. Su Rete4 Frozen Planet II – Incanto di Ghiaccio è stato la scelta di 669.000 spettatori segnando il 3.8% di share. Su La7 Bad Company – Protocollo Praga ha segnato 495.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Tutti per 1 – 1 per tutti ha raggiunto 276.000 spettatori con l’1.6% di share.