Il film Brooklyn conquista gli ascolti tv, la fiction Un’altra verità non convince il pubblico

A cura di Ilaria Costabile

Serata fiacca per gli ascolti tv quella di mercoledì 27 aprile 2022, dove nonostante siano state introdotte alcune novità nel palinsesto televisivo non hanno guadagnato i consensi sperati da parte del pubblico. A conquistare il podio come programma più visto della serata è il film "Brooklyn" del 2015, e già più volte in replica su Rai1, che comunque ha raggiunto poco più di due milioni e mezzo. Su Canale 5, invece, l'arrivo di una nuova fiction "Un'altra verità" non sembra aver convinto il pubblico che, infatti, non si è sintonizzato sulla rete ammiraglia Mediaset. Il secondo posto come programma più visto della serata se lo aggiudica, infatti, Chi l'ha visto? tornato alla media consolidata dei due milioni di telespettatori, leggermente in calo nelle settimane precedenti, ma niente di preoccupante per la trasmissione di Federica Sciarelli che si conferma uno dei capisaldi di Rai3.

Ascolti tv mercoledì 27 aprile 2022

Nella serata di ieri, mercoledì 27 aprile 2022, su Rai1 il film Brooklyn ha catturato l'attenzione di 2.559.000 spettatori registrando il 12.6% di share. Su Canale5 la prima puntata della fiction Un’altra Verità è stata vista da 1.829.000 spettatori arrivando ad uno share del 9.6%. Su Rai2 The Good Doctor segna 1.064.000 spettatori con il 4.6% di share e The Resident a 764.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Le Iene è stata la scelta di 1.530.000 spettatori pari al 10%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato seguito da 2.031.000 spettatori con il 10.8%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata ha interessato 718.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha segnato 589.000 spettatori registrando il 4%. Su Tv8 Petra ha raggiunto 280.000 spettatori con l'1.3% di share. Sul Nove Come una Volta – Un Amore da Favola è stato visto da 126.000 spettatori con lo 0.8% di share.