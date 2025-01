video suggerito

Il crollo di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: “Shaila, ci sono tante cose che non sai di me” Al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha vissuto un momento di forte crisi. In lacrime ha spiegato a Shaila Gatta che la sua stessa famiglia non conosce fino in fondo il suo drammatico passato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Lorenzo Spolverato ha avuto un crollo nella casa del Grande Fratello. Il concorrente è scoppiato a piangere ripensando ai fantasmi del suo passato e Shaila Gatta ha provato a consolarlo. La gieffina gli ha consigliato di non vivere come una sconfitta personale il fatto di chiedere aiuto: "Hai paura di appesantirmi o è per te una sconfitta personale chiedere aiuto? Guarda il malessere che ti sei portato per anni per non averlo fatto prima".

Lorenzo Spolverato scoppia a piangere al Grande Fratello

Shaila Gatta, asciugando le lacrime di Lorenzo Spolverato, gli ha chiesto di essere più clemente con se stesso: "Datti la possibilità di fare qualcosa di diverso e di buono per te perché meriti. A me puoi raccontare qualunque cosa". Ma lui ha spiegato di non poterlo fare: "Ci sono tante cose che non sai, sono pesi che non attacco a nessuno". La gieffina, allora, ha rimarcato la generosità del suo compagno: "Quando arriverà il tuo turno e aiuterai te?". Ma Lorenzo è rimasto fermo sulla sua posizione.

La solitudine di Lorenzo Spolverato, perché si sente diverso da tutti

Lorenzo Spolverato, in questo momento di crisi, ha detto di non vedere il senso di confidarsi con lei: "Non ha senso darti la motivazione per cui non ho avuto amici. Tanto mi sento sempre e comunque diverso da tutti". Shaila Gatta ha tentato di incoraggiarlo: "Così ti conosco e ti comprendo di più e questo peso, insieme, si alleggerisce. Magari posso darti un punto di vista differente, condividere una mia esperienza simile. Comunque hai avuto una famiglia fantastica, che è pronta ad ascoltarti". Ma il gieffino ha sottolineato che la sua famiglia sa ben poco dei momenti più difficili da lui attraversati: "Sì e sanno il 5% di quello che è. Da un lato mi piacerebbe che tu avessi un po' il libro di quegli anni della mia vita". Shaila, allora, ha concluso:

Non me lo puoi leggere tu? Sei stato forte da viverlo, forte da reprimerlo, forte da ricordarlo, sarai anche abbastanza forte da raccontarlo. In tutte queste brutte cose che la vita ti ha riservato hai la fortuna di avermi incontrato. Inizia a pensare che te lo meriti di avermi accanto. Una persona che ti vuole, che ti desidera con tutti i tuoi difetti, con tutti i tuoi dolori e poi con la parte felice, leggera. A me di quella parte lì non interessa, ce l'ho anch'io, non ho bisogno di te per essere felice, né per essere triste. Ho bisogno di te per essere completa, è diverso. E la completezza in un rapporto è la condivisione, dove io sono per te e tu per me.