Iago Garcia eliminato al GF per lo 0,4% dei voti, l’accordo tra i fan di Shaila e Lorenzo ha deciso la sua uscita Sono stati i fan di Shaila Gatta e Lorenzon Spolverato a determinare l’uscita di Iago Garcia dalla Casa del Grande Fratello. I fandom, quelli singoli e quelli di coppia, si erano infatti coalizzati per votare a favore di Clayton Norcross affinché fosse proprio lo spagnolo – apertamente distante dagli “Shailenzo” – a lasciare la Casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Sono stati i fan di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta a determinare l’uscita di Iago Garcia dalla Casa del gRande Fratello. Lo dimostrano centinaia di tweet rimasti in rete a testimonianza dell’accordo stretto tra gli “Shailenzo” – i fan della coppia – affinché fosse proprio l’attore spagnolo a uscire dalla Casa. Un’impresa non impossibile considerando i numeri sui quali può contare il fandom e il fatto che i suoi componenti si siano accordati per votare compatti a favore di Clayton Norcoss. L’attore americano, pur non disponendo di una propria fanbase, ha infatti potuto contare sui voti dei sostenitori di Shaila e Lorenzo per poter guadagnare il punteggio necessario – una manciata di voti, a dire il vero – a restare in gioco.

A dividere Iago Garcia e Clayton Norcross solo lo 0,4% dei voti

L’accordo stretto tra i componenti del fandom “Shailenzo” – concordato in privato o attraverso i canali Telegram e l’hashtag Twitter dedicati alla coppia – parlava chiaro: far convertire il maggior numero possibile di voti su Clayton affinché fosse proprio lo spagnolo a dovere abbandonare il gioco. Chi vota aveva infatti immaginato che i fan di Javier Martinez si sarebbero uniti a quelli di Maria Vittoria Minghetti per salvare quest’ultima. Amanda Lecciso, invece, ha potuto contare sui sostenitori di Jessica Morlacchi per ottenere il numero di voti necessario a proseguire. La sfida si è disputata unicamente tra Iago e Clayton, rimasti a pochi voti di distanza l’uno dall’altro fino a pochissimo tempo prima dell'inizio della diretta del GF del 4 novembre. La decisione del reality di chiudere il televoto poco dopo l’inizio della puntata ha fatto il resto. Quella di Clayton non è stata una vittoria netta: lo statunitense è riuscito a imporsi sullo spagnolo per lo 0,4% dei voti. Una percentuale esigua considerato il totale, ma che è servita a fare in modo che fosse proprio Iago Garcia a dovere abbandonare il reality.

Perché gli “Shailenzo” volevano Iago Garcia fuori dalla Casa

Ma perché gli “Shailenzo” hanno deciso di partecipare al televoto conclusosi nella puntata del GF del 4 novembre benché non vedesse coinvolti i membri della coppia, Shaila e Lorenzo? È semplice. Garcia si è apertamente schierato contro la coppia in più di un’occasione. In particolare, l’attore spagnolo si è scagliato a più riprese contro Lorenzo, accusandolo di essere falso e giocatore. Liti che i fan del milanese si sono legati al dito e che hanno contribuito all’accordo multicanale che ha avuto come effetto l’uscita dello spagnolo dalla Casa. Garcia, tuttavia, non sembrerebbe essere uscito affranto da questa esperienza. “Non me ne frega più di tanto della mia uscita, è stato il destino”, ha dichiarato Iago appena uscito dalla Casa dimostrando di non avere vissuto l’eliminazione come un affronto personale. Scoprirà solo nelle prossime ore che cosa ha determinato la sua uscita dal gioco.